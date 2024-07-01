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沈伯洋稱翻牆看A片可監控政治立場？ 資安專家：扯太遠了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。（本報系資料照片）
民進黨立委沈伯洋。（本報系資料照片）

大陸國安新規7月上路，民進黨立委沈伯洋近日稱，成人網站是搜集個資的好地方，甚至有研究可掌握政治立場。不具名資安專家說，政治傾向並不會在數位軌跡中容易被分析出，除非數位軌跡互動本身就與政治動機有關，留下來的才能去判斷意向，但如果是看A片、上商務網站等，因與政治傾向意圖本身沒關聯，要去解讀治傾向，根本不太可能。

這名專家說，這樣的解讀有一點過度揣測、含糊主觀、扯太遠了。現在大家都說「谷歌」有演算法推薦，是因使用者看過內容後取得個人偏好，塞一些相近內容給使用者，這也是搜尋引擎、電子商務很常用到的作法，蒐集到使用者的數位軌跡資料做綜合整理，但這一定會與內容相關，非看A片就能揣測到政治傾向。

至於VPN翻牆，這名資安專家說，VPN又叫做「私密通道」，如大陸有防火牆規範，透過VPN翻牆看訊息，通常是連到國外的VPN，是要創造資料連結的斷點，不是自己真實的IP，VPN是透過代理人的網站去取得存取的拐點，概念是創造斷點，與抓不抓得到政治傾向，是無關的。

用VPN能否抓到真實IP？資安專家認為，嚴格講是不行。如果每個出去的閘道都做很多控制，也非每個點的加密都可以解得開，現在的網路體制，也應該沒有閘道在做這件事，如果要做，所有的聯外閘道都要有做大量的穿鑿，這是非常大量的工程，如果有這樣的陰謀論，網路就沒有1個地方是安全的。

VPN 使用者 資安

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