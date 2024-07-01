中研院院士會議今起跑 人文新科院士人數恐創新低

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
兩年一次的中央研究院院士會議，今天舉行第35次院士會議開幕式，展開連續四天的會議。本報資料照片
兩年一次的中央研究院院士會議，今天舉行第35次院士會議開幕式，展開連續四天的會議。本報資料照片

兩年一次的中央研究院院士會議，今天舉行第35次院士會議開幕式，展開連續四天的會議。上屆因疫情採實體與線上會議混合的方式選出院士，本屆等於是疫後首次完全恢復實體，200多位國內、外院士與會。中研院現有院士271人，其中數理科學組 65人、工程科學組58人、生命科學組93人、人文及社會科學組55人，並有15位名譽院士，預計選出四組、每組最高人數不超過10人的新科院士。

中研院院士會議每屆可選出40名新科院士。但從2016年起當選名額逐年下滑，往往不到足額的一半。尤以人文組最嚴重，2016年創下最低紀錄，僅3人當選。2022年的院士會議因疫情延宕、跟上屆足足隔了四年，也僅選出3名人文院士。今年恢復兩年一次選拔，據了解人文組光大會通過的提名人選便不足10名，今年會不會再創當選人數最低紀錄，令人憂慮。

反送中運動期間，中研院院士、香港城市大學校長郭位被批神隱。香港民主運動參與者及香港大學生與畢業生也曾共同發出公開信。指港大校長 、中研院院士張翔，於反送中運動期間未捍衛校園言論與學術自由 ，呼籲撤回其中研院院士榮譽。立委要求中研院提出「中央研究院院士行為準則草案」並列入第本次院士會議議程。中研院則表示，此一準則於2019年便啟動討論並成立工作小組，但歷經疫情、工作小組召集人朱雲漢辭世等延宕，上屆也曾在會議中討論但未有決議，今年會繼續討論並擴大參與。據了解，此案排在周二下午閉門會議時討論。

今年院士會議學術演講請來中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重主講「擁抱生成式人工智慧」。社會議題的專題演講，則由行政院副院長鄭麗君就「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」議題，進行專題討論及與談。兩者皆在周二舉行。

中研院 院士 香港城市大學

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