金曲致詞莫忘天安門…巴奈說自由可貴 李遠聲援

歌手巴奈憑「夜婆」奪得第卅五屆金曲獎最佳台語專輯獎，上台發表感言提到「金曲獎卅五年，但你們知道嗎？天安門事件也剛好卅五年，我們都不要忘記，台灣加油」，在大陸微博掀起熱議，甚至遭大陸網友抵制、相關資料也被「消失」。她會後表示：「自由之可貴，從此刻就能感受到，希望大家要好好愛護我們現在擁有的一切。」

文化部長李遠昨也發文聲援巴奈：「謝謝妳為理想的堅持。」李遠認為，巴奈的致詞相當動人，他也表示認同，「殘酷的天安門事件卻成為一個被全力掩蓋、消滅的歷史。卅五年後在台灣金曲獎的頒獎典禮上，被巴奈重新提起。」「台灣音樂人用作品所呈現出來的自信、自由、自在和大氣，各種族群母語的歌交織成一個豐盛的時代，又是多麼令人感到驕傲。」