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金曲致詞莫忘天安門…巴奈說自由可貴 李遠聲援

聯合報／ 記者林士傑陳宛茜／台北報導
巴奈發表領獎感言說，金曲獎35年，「你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。記者王聰賢／攝影
巴奈發表領獎感言說，金曲獎35年，「你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。記者王聰賢／攝影

歌手巴奈憑「夜婆」奪得第卅五屆金曲獎最佳台語專輯獎，上台發表感言提到「金曲獎卅五年，但你們知道嗎？天安門事件也剛好卅五年，我們都不要忘記，台灣加油」，在大陸微博掀起熱議，甚至遭大陸網友抵制、相關資料也被「消失」。她會後表示：「自由之可貴，從此刻就能感受到，希望大家要好好愛護我們現在擁有的一切。」

文化部李遠昨也發文聲援巴奈：「謝謝妳為理想的堅持。」李遠認為，巴奈的致詞相當動人，他也表示認同，「殘酷的天安門事件卻成為一個被全力掩蓋、消滅的歷史。卅五年後在台灣金曲獎的頒獎典禮上，被巴奈重新提起。」「台灣音樂人用作品所呈現出來的自信、自由、自在和大氣，各種族群母語的歌交織成一個豐盛的時代，又是多麼令人感到驕傲。」

天安門 巴奈 文化部 李遠

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