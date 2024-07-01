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賴總統稱先進產業南移 北北桃籲公平

聯合報／ 記者潘奕言林麗玉葉德正朱冠諭／連線報導
賴清德總統（中）昨天出席高雄捷運岡山車站試營運啟航儀式，與高雄市長陳其邁（左三）及多位民進黨立委搶先體驗。圖／總統府提供
賴清德總統（中）昨天出席高雄捷運岡山車站試營運啟航儀式，與高雄市長陳其邁（左三）及多位民進黨立委搶先體驗。圖／總統府提供

賴清德總統昨出席高雄捷運岡山車站通車典禮說，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，「現在我做總統，要讓台灣平均發展，要支持中南部發展」，未來ＡＩ等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄會「後發先至」。不過，北二都及桃園市府呼籲要「公平」。

賴清德表示，目前南科的產值已經超過竹科，這叫後發先至，高雄也是後發先至，過去幾十年北部為台灣經濟發展做出重大貢獻，但現在高雄將做為台灣的火車頭，拉著台灣經濟繼續進步。他也說，全面智慧化時代已經來了，ＡＩ等相關產業會陸續進駐高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄將後發先至，他身為總統要讓台灣平均發展、要支持中南部發展。

對於賴清德總統說法，新北市府發言人張愛晶表示，樂見全台灣不分區域共榮發展，也籲請中央勿因顏色、黨派之分，對任何一座城市有大小眼之分，更莫忘新北市「人口最多、卻是統籌分配稅款人均最少」，希望中央皆以專業思維，取代政治考量，在經濟發展、產業布局等各面向還給新北市民公平的待遇。

北市府副發言人李政軒說，希望中央政府以區域均衡發展的精神，重視基北北桃超過九百萬人、全台四成人口的迫切需求，不能讓首都圈的發展慢下腳步，而ＡＩ發展需要各方面區位條件成熟才能水到渠成，也希望在推動台北邁向「人工智慧驅動的智慧城市」的過程中，中央助力不會缺席。

桃園市長張善政說，輝達執行長黃仁勳日前訪台提到「四十三台廠供應鏈」，桃園就占廿二家超過一半，且轄內大學眾多，具備ＡＩ產業發展優勢的地區，賴總統平衡南北發展的思考可以理解，希望務實且整體考量，不要跳脫產業發展邏輯，若是忽視既有的基礎，未能落實且強化桃園與整個桃竹苗科技廊道的優勢，提升國家整體競爭力恐怕只會變成口號。

藍：操弄南北對立 玩不膩嗎

記者張睿廷、林銘翰／台北報導

針對賴清德總統昨表示，ＡＩ等相關產業會來高雄，最先進的產業將往中南部移動，高雄會「後發先至」。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，民進黨連續執政已至第三任期，賴清德總統還在操弄南北對立玩不膩嗎？各縣市本就應均衡發展，況且賴清德已是中華民國總統，不應獨厚特定縣市，重南輕北、重北輕南皆不對。

洪孟楷表示，任何民選總統皆應重視全國平均發展，譬如新北市有四百萬人口，也亟須中央資源協助發展；賴清德應重視全台所有縣市，絕不可只關愛綠營執政城市。

國民黨立委翁曉玲表示，認同南北應均衡發展，然而政府在發展同時，需要考量到當地環境適合何種產業生存後，再來推動，而非大話一喊，胡亂發展。

民眾黨立委林國成表示，對賴總統要翻轉南部產業沒有意見，但發展時要考量南部的缺水、缺電問題，ＡＩ或高科技產業，一個要電、一個要水，在兩者皆缺的情況下，都只會淪為紙上談兵、畫餅充飢，炎熱的南部地區本來就缺水，未來核三廠停機後也確定會缺電，「實質的政治語言，勝過於實際語言」。

張善政 核三廠 洪孟楷 翁曉玲 賴清德 高雄捷運

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