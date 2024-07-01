冷眼集／誰讓南北失衡？綠營別再情勒

賴清德總統昨提及會重視南北均衡發展，然而，除賴清德之外，近六任總統有四任是民進黨當選、南二都綠營執政皆超過廿年，中央近年重大建設不少都投注在台南、高雄，對南部明暗襄助，很多藍營縣市稱羨不已，民進黨政治人物仍持續重批「重北輕南」；若真如此，到底誰造成南北失衡？

高雄市長陳其邁過去常喊南北發展不均，鋼鐵、石化等高汙染重工業都放在高雄，碳排量占全台兩成，所以上任後爭取台積電進駐、橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣2.0等重大建設；南科台南園區更是發展迅速，台積電先進製程進駐，行政院長卓榮泰則發布ＡＩ產業專區進駐台南。

政策是延續性的，民進黨總將重北輕南歸咎國民黨執政，前總統馬英九主政、韓國瑜當高雄市長時挨批不挺高雄，導致岡山路竹延伸線及林園延伸線無法規畫受阻；而捷運岡山站通車，陳其邁稱捷運紅線延伸線是陳菊主政時期奠定的基礎、賴清德時任行政院長時核定預算。然而，真相確如民進黨所論述？

陳菊擔任高市長期間，要求國營事業總部南遷；近日立法院討論修改財劃法，陳其邁不滿國民黨版本，又重申政府對高雄人不公平，揚言要建議賴清德把首都遷到高雄。事實上，換算從陳水扁擔任總統起廿四年，有十六年都是民進黨執政，細數近年高雄、台南重大建設，中央絲毫沒有漠視，綠營仍一再提及「重南輕北」，無非想藉此深化民進黨比較照顧南部人的形象，坐收政治紅利。

總統本該均衡全國發展，更何況民進黨已連續執政，現在南二都與中央執政一體，不該動輒把「重北輕南」掛在嘴上，成了最廉價的「情勒」工具。操弄南北平衡，彷彿政治提款機，就怕順了姑意，逆了嫂意，讓南北更失衡。