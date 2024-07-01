拚經濟 賴總統端不出新政 綠委著急

賴總統不斷喊拚經濟，行政院長卓榮泰亦宣示八月要成立「經濟發展委員會」，集合產官學創造溝通平台，但距離上路只剩一個月，籌備作業卻保密到家，綠營立委也一頭霧水，只希望盡快端出新政，好讓黨團能在國會全面反攻。在野立委則質疑政府急就章沒規畫，建議民進黨先解決源頭問題，再來談民生議題。

早在賴總統就任之前，多名綠營立委就當面表達，希望新政府能夠盡快提出新政策，好讓他們主動出擊，而非事事被動；以年金改革為例，前總統蔡英文就職之後不久即成立國家年金改革委員會，但是，賴政府執政一個多月，政策仍是只聞樓梯響，有綠營立委表示憂心，認為如果再不動起來，恐失民心。

因此當卓揆拋出成立跨部會的經發會，聚焦薪資、所得分配、財政金融，綠營立委雖受鼓舞，卻擔心宣示意義較強，端不出新政，讓拚經濟淪為口號，更對籌備進度一頭霧水。政院人士則強調，委員會籌畫都在幕僚作業中，一直持續進行，若有定案會適時對外說明。

一名民進黨立委指出，蔡政府上任後半年多就拋出前瞻計畫，現在執政黨可能要加快推動腳步；也有綠營立委認為，可聚焦財稅政策對不同產業的薪資結構和所得分配的影響。

不只綠營立委一頭霧水，在野立委也沒信心。國民黨立委林德福指出，民進黨只用嘴巴說，賴總統上任後幾乎沒有作為，整天帶著黨在外打打殺殺，也提不出辦法解決能源問題，導致政府需要拿人民納稅錢去補貼台電虧損。

林德福指出，現在物價高漲，基層過得辛苦，民眾並不期待政府提出什麼民生政策，只求解決能源問題，否則企業大廠投資都會受限；當全民低薪時代來臨，再好的民生政策都沒有幫助，建議民進黨先解決源頭問題，再來談民生議題。

「經濟部都在幹什麼？國發會都在幹什麼？只要喊成立委員會，經濟就會變好嗎？」民眾黨立委林國成質疑，光是喊美麗術語，不代表可以創造美好效益、促進產業發展，而是要有實際的規畫與行動，以及完整的配套規畫。