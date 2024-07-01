屏縣動物之家啟用 賴總統認養截肢犬

全台首座結合犬貓收容、寵物醫療、美容、行為訓練與野生動物救傷功能生命教育園區「屏東縣動物之家」，賴清德總統、總統府祕書長潘孟安、農業部長陳駿季、屏東縣長周春米等人昨出席啟用典禮，賴清德率先認養一隻因山豬吊遭截肢流浪犬「斑斑」，賴清德說，斑斑受傷少一隻腳，從斑斑的眼神，感受到斑斑熱情，決定認養，希望台灣成為友善動物的國家。

屏東縣動物之家位於麟洛鄉，占地3.747公頃，2.3億元興建，園區曾為軍事設施，設計概念保留部分國軍設施融入軍事風格，並打造1棟文物館紀念。

賴清德昨說，當年屏東縣長潘孟安規畫動物之家，他任行政院長時，坦言不看好，做這個並不容易，要社團協助、還要地方民眾、村里長及鄉鎮長支持，溝通過程困難，沒想到還是做到了。

賴清德引用印度聖雄甘地的話，「一個國家的文明指標，其中一項就是人民對待動物的態度」，讓台灣成為動物友善國家，動物之家接下來要積極推動認養，幫流浪犬貓找到新家。

台灣愛狗人協會昨與賴清德分享收容情況，不少犬隻因年齡大被棄養，或誤中捕獸夾遭截肢。賴清德認養流浪犬「斑斑」，3歲大「斑斑」左前肢因捕獸夾截肢，被收容一年多。

屏東縣動物之家規畫收容量犬500隻、貓80隻及野生動物270隻，總收容數量850隻，收容空間參考國內外收容所與採納動保團體與志工等單位意見。