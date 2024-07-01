聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣動物之家啟用 賴總統認養截肢犬

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
賴清德總統（中）昨到屏縣動物之家，聽台灣愛狗人協會理事長顏杏娟（右）說明誤中捕獸夾遭截肢的流浪犬「斑斑」，當場決定認養。記者劉星君／攝影
賴清德總統（中）昨到屏縣動物之家，聽台灣愛狗人協會理事長顏杏娟（右）說明誤中捕獸夾遭截肢的流浪犬「斑斑」，當場決定認養。記者劉星君／攝影

全台首座結合犬貓收容、寵物醫療、美容、行為訓練與野生動物救傷功能生命教育園區「屏東縣動物之家」，賴清德總統、總統府祕書長潘孟安、農業部長陳駿季、屏東縣長周春米等人昨出席啟用典禮，賴清德率先認養一隻因山豬吊遭截肢流浪犬「斑斑」，賴清德說，斑斑受傷少一隻腳，從斑斑的眼神，感受到斑斑熱情，決定認養，希望台灣成為友善動物的國家。

屏東縣動物之家位於麟洛鄉，占地3.747公頃，2.3億元興建，園區曾為軍事設施，設計概念保留部分國軍設施融入軍事風格，並打造1棟文物館紀念。

賴清德昨說，當年屏東縣長潘孟安規畫動物之家，他任行政院長時，坦言不看好，做這個並不容易，要社團協助、還要地方民眾、村里長及鄉鎮長支持，溝通過程困難，沒想到還是做到了。

賴清德引用印度聖雄甘地的話，「一個國家的文明指標，其中一項就是人民對待動物的態度」，讓台灣成為動物友善國家，動物之家接下來要積極推動認養，幫流浪犬貓找到新家。

台灣愛狗人協會昨與賴清德分享收容情況，不少犬隻因年齡大被棄養，或誤中捕獸夾遭截肢。賴清德認養流浪犬「斑斑」，3歲大「斑斑」左前肢因捕獸夾截肢，被收容一年多。

屏東縣動物之家規畫收容量犬500隻、貓80隻及野生動物270隻，總收容數量850隻，收容空間參考國內外收容所與採納動保團體與志工等單位意見。

動保團體 動物之家 截肢 流浪犬 潘孟安 賴清德 陳駿季

延伸閱讀

浪犬「斑斑」進入總統府官邸！曾困捕獸夾少1腳 賴清德認養了

高捷岡山站今通車 賴清德：「延伸至台南」串連兩地科技廊帶

要平均台灣發展 賴清德：先進產業往中南部移動 高雄「後發先至」

獨／海虎潛艦3官兵今公祭 賴清德參加告別式頒褒揚令

相關新聞

賴總統稱先進產業南移 北北桃籲公平

賴清德總統昨出席高雄捷運岡山車站通車典禮說，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，「現在我做總統，要讓台灣平均發展，...

冷眼集／誰讓南北失衡？綠營別再情勒

賴清德總統昨提及會重視南北均衡發展，然而，除賴清德之外，近六任總統有四任是民進黨當選、南二都綠營執政皆超過廿年，中央近年...

金曲獎談天安門惹議 巴奈新書談「巴奈回家」心路歷程

金曲獎頒獎典禮上，最佳台語專輯獎得主巴奈的「天安門說」引爆政治地雷。其實她致詞時不只提到天安門，還提到在凱道抗議七年。金...

中研院院士會議今起跑 人文新科院士人數恐創新低

兩年一次的中央研究院院士會議，今天舉行第35次院士會議開幕式，展開連續四天的會議。上屆因疫情採實體與線上會議混合的方式選...

屏縣動物之家啟用 賴總統認養截肢犬

全台首座結合犬貓收容、寵物醫療、美容、行為訓練與野生動物救傷功能生命教育園區「屏東縣動物之家」，賴清德總統、總統府祕書長...

金曲致詞莫忘天安門…巴奈說自由可貴 李遠聲援

歌手巴奈憑「夜婆」奪得第卅五屆金曲獎最佳台語專輯獎，上台發表感言提到「金曲獎卅五年，但你們知道嗎？天安門事件也剛好卅五年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。