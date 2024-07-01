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成人網監控政治立場？專家駁綠委

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷張睿廷林麗玉／台北報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

中國國安新規七月上路，民進黨立委沈伯洋近日聲稱，成人網站是搜集個資的好地方，大家要更小心。資訊專家則說，政治傾向並不會在數位軌跡中容易被分析出，除非數位軌跡互動本身就與政治動機有關，留下來的才能去判斷意向，但如果是看Ａ片、上商務網站等，因與政治傾向意圖本身沒關聯，要去解讀治傾向，根本不太可能。

沈伯洋近日在政論節目提及，「還滿多人會透過ＶＰＮ（虛擬私人網路）去看片，而且你喜歡的內容都會被中國掌握。之前就有研究，知道你看過的Ａ片型態後，先整理你喜歡看的Ａ片前五名，可以知道你是自由派還是保守派，我知道你的立場之後，就很好操弄了。」

沈伯洋昨天表示，因為自由派或保守派會有不同的性壓抑，會有不同的成人影片選擇，學術界對此有所研究，且成人影片網站蒐集個資很廣泛，這也是他提出「資通管理法」修正的理由。

沈伯洋指出，蒐集個資是獨裁國家重要的手段，在輿論戰中，蒐集個資分析喜好再投放文章，算是基本路數。

資訊科技專家、國民黨立委葛如鈞表示，從技術面來說，即便使用ＶＰＮ，本就不保證絕對安全；在未經用戶同意下搜集或臆測，皆可能侵犯法令；台灣仍是法治國家，政府和民意代表會以法律保護民眾不受監控，若沒有事實證據，則政治人物也應盡量避免危言聳聽。

個資 影片 沈伯洋 監控

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