學者：藍綠對核能立場似乎愈發曖昧 才有可能找到共識

民進黨正為缺電傷腦筋，國民黨為綠舖好核電修法的下台階？國民黨立委賴士葆受訪時直言，藍營推動核能修法是為國家做事，就算修法通過，核電廠延役仍屬於行政權範疇。民進黨立委鍾佳濱不贊成藍委強勢「比票多」，他覺得核能安全與核廢料解決才是重點。學者曲兆祥分析，綠營一時轉變立場，只能保持模糊，等待風向。

曖昧都是政治算計

針對台灣能源議題，總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢語出驚人，強調台灣要把握技術領先優勢，核電應占發電比例的3成，無疑與執政黨「非核家園」的能源政策出現扞格。外界都在看綠營如何轉圜？

賴士葆受訪時強調，台中市、松山機場接連鬧出停電事故，幾乎每天都能看到停電的消息，尤其在核三廠即將停止運轉，問題恐將再度加劇。他提到，民進黨的基本教義派反對核能，才會由行政院長卓榮泰守住「反核」的招牌，又讓童子賢出來喊擁核，鞏固擁核的綠營支持者，其實也是政治算計的兩手策略。

民進黨進退兩難

國民黨立委王鴻薇也於臉書表示，顯然民進黨政府內部正在分裂，反核基本教義派高舉「非核家園」神主牌，讓政府能源政策進退兩難，「賴清德只能默默吞忍請人放話，或許正如童子賢說的，能源政策被政治攻防影響，無法回歸正軌，受苦受難的還是人民。」

最近國民黨立委積極推動「核子反應器設施延役條例草案」等版本，但國民黨內也出現反彈聲浪，認為國民黨為何要幫民進黨政府缺電提出解套方案？賴士葆強調，「主要還是為國家做事，民進黨不願做的事情，我們來做」，且就算修法通過，法規上允許核能廠延役，但核電廠延役仍關乎行政權，最終的決定權還是在民進黨手上。

綠委：立場一直是安全

針對現行情勢動搖民進黨的立場，甚至連童子賢也成為民進黨內的異音，民進黨立委鍾佳濱受訪時強調，民進黨的核能立場向來不變，就是「安全」，只是因為過去聚焦於核災的危險，但隨著新科技進步，提高核能的安全性，核能也再度浮上檯面，但論述中卻常忽略難解的「核廢料」問題。

他進一步說，面對未來電量需求可能增加，核電也不會是最好的考量，除了核廢料存放問題之外，核電仍非「RE100」所認可的綠電，意味著產業出口還是要購買大量的綠電憑證。鍾佳濱強調，童子賢的倡議顯示民進黨願意聽取各方意見，但產業界的主張不等於國家政策的方向，應兼顧民眾與業界的意見。

面對國民黨即將提出「核子反應器設施延役條例草案」的修法，鍾佳濱指出，國民黨修法的思維已變成「比票多」，但在國會選舉取得多數席次，並不等於後續都能獲得社會民意支持。他指出，核電廠延役攸關技術與科學的合理性，更應拿出科學證據，並非在法律上舞文弄墨，因此也不同意藍營核電廠延役的主張。

綠營處於調整期

對此，台師大政治研究所教授曲兆祥分析指出，民進黨對核能的態度的進退失據主要是受到情勢所逼，因為公共政策並沒有絕對的對與錯。過去被稱為民進黨「神主牌」的反核立場，如今遇到綠電供應不足、價格高昂的問題，加上國際也出現核能與非核能共用的趨勢，都導致民進黨在「現行情勢」與「過往主張」上陷入兩難。

「民進黨正處於政策與態度調整期，從過去強烈反對朝適度接受的方向前進，」曲兆祥說，民進黨無法一時間就改口擁抱核能，否則將會產生重大的政治衝擊，所以處於逐步調整的方向，這也是為何民進黨要找童子賢出馬的原因。

曲兆祥樂觀的說，藍綠兩黨對核能的立場似乎都愈發曖昧，才有可能找到共識。他提到，過去能源政策的討論，都是一個強力不要，一個強力的要，根本沒有灰色地帶，如今民進黨對核能的態度顯然在調整，國民黨擁核立場也沒有過去強烈，雙方都有妥協，才能找到合理的能源結構政策。

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