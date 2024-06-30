把餅做大！爭取民進黨中常委 陳亭妃坦言：要拚台南市長提名

有意爭取台南市長寶座的民進黨立委陳亭妃，下午到台中市參加「反濫權、護民主說明會」。她說自己爭取台南市長提名是很明確的事，而且自6、7年前就開始勤跑台南37區，不單是為選舉，也是要了解民眾的問題和需要。她不諱言自己要爭取中常委，要把正國會的餅做大，也要為爭取市長提名繼續拚、繼續努力。

這場說明會由同屬正國會的台中市議員何文海主辦，屬於英系的市議員陳俞融基於與何文海的友情擔綱主持，她在陳亭妃抵達時高呼「歡迎未來台南市市長陳亭妃」，陳也一一與在場人士握手，場面熱絡。

陳俞融的母親、台中市前市長張溫鷹也到場，並與陳亭妃合影，並以曾擔任女性市長的角度，給陳亭妃支持與鼓勵。但陳俞融說，對於中執委部分，她仍是支持同屬英系的台中市議員陳淑華，陳淑華今亦參加了這場說明會。

巧合的是，同樣有意競選台中市長的立委何欣純今亦跨區到南屯參加這場說明，她早也表明爭取市長一職當仁不讓。因此，同一場說明會，形成有兩位想爭取市長的女性立委出席。

民眾一進會場時，門口免費贈送正國會精神領袖游錫堃的著作，許多人紛拿著書請陳亭妃和何欣純簽名，都形成長長的人龍。

據了解，正國會目前在民進黨7席中常會僅陳茂松占有1席。陳亭妃說，正國會本就有兩席空間，因此將努力爭取，而何文海是正國會的一員，將競選中執委，大家一起努力「把餅做大才是最重要的」。何文海今表明自己支持陳亭妃，而何欣純也是很好的台中市長人選。