謝國樑深藍區滿意度最低 罷樑成功率不高…政界：仍為嚴重警訊

針對基隆市長謝國樑將被罷免，有地方政壇人士受訪時指出，罷免案通過的機會並不高，卻凸顯謝國樑仍以傳統方式施政造成的破口，包括東岸商場、電動機車等政策都處理不佳。該受訪人士提醒，基隆漸漸有很多從雙北移入的年輕人口，謝國樑若繼續以傳統國民黨思維辦事，恐難獲得基隆新選民認同，民進黨也會趁機反攻。

謝國樑因為基隆東岸商場爭議、電動機車等案件，讓公民團體「山海公民拆樑行動」決議發動罷免提案，且罷免案引發的骨牌效應不容小覷。團體29日表示，「罷免基隆市長謝國樑」行動第二階段連署，已至少收到3.6萬份連署書，超過門檻，預估將衝到4萬份，目前預定7月5日送件審查。

提醒謝國樑改變施政

對此，上述不具名基隆政壇人士受訪時指出，罷免案低空飛過連署門檻應該不成問題，但投票通過的機會不高，只是此事對謝國樑已經造成傷害，若以正面角度來看，罷免行動對於謝國樑是重要的警惕。

該人士指出，罷免行動一路捲動到可以成案，已經不能單純視為藍綠鬥爭，顯見謝國樑的城市治理與政治手段已經不足以回應市民的期待。該人士觀察指出，謝國樑在選舉期間、當選至今的1年多內，還是用比較傳統的政治思維，城市治理手段也是。該人士表示，罷免案雖不會致命，不同意罷免應該會大於同意，但也是謝國樑自我反省的契機。

市府危機處理不佳

「謝國樑似乎不擅長面對媒體！」這位政壇人士則強調，若從議題角度分析，今年初的東岸商場停車場爭議，謝國樑在危機處理上不但方式錯誤，還錯過處理案件的最佳時機，不然產權爭議若真正要追溯的話，前市長林右昌的政治與法律責任可能更大，此事讓罷免的火苗開始燃燒，且謝國樑有時還誤添柴火，導致更多麻煩出現。

該人士強調，由於謝國樑處理方式錯誤，導致大家對於東岸商場案只剩下他半夜帶警察破門闖入的負面形象，而忽略了真正與NET、大日政商關係始終交代不清楚的林右昌，這也導致林右昌八年執政留下來的爛攤子會被輕放。

政策多變選民不買單

上述政壇人士分析，謝國樑努力推動的電動機車政策，讓基隆市民不滿的不是政策買票，而是方案從1.0變到3.0，讓人看到謝國樑處理政見落實缺乏整體規劃的思考，表面看起來是滾動式修正，實際上是跳來跳去的改方案，基隆民眾自然感到不滿。

「基隆外來選民日益增加，已非過去傳統結構！」政壇人士表示，日前謝國樑陣營有民調流出顯示，基隆市內傳統深藍的信義區對謝國樑的滿意度最高，但同為傳統深藍選區，暖暖區的滿意度卻是最低，這是因為過去10到15年的人口結構變化很大，加上許多年輕人口（尤其49歲以下）從雙北移入基隆，他們對政治要求更高，若繼續用傳統思維治理，恐無法獲得這些選民認同。

至於這件事情是否會引發骨牌效應？政壇人士認為很有可能，民眾在檢視謝國樑施政的同時，也會同時放大檢視基隆立委林沛祥在國會的表現，而在民進黨往前推進全台大罷免的過程，基隆民進黨籍議長童子瑋就有機會從中得利，產生的漣漪效應仍在。

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