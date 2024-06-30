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感受到毛孩渴望眼神 賴總統：搬官邸後領養斑斑

中央社／ 屏東縣30日電

總統賴清德今天參加屏東縣動物之家揭牌，在與狗狗互動時，發現1隻斷肢的毛孩「斑斑」，他表示，「斑斑」雖然受傷但感受到渴望眼神，決定在搬進官邸後認養牠。

屏東縣動物之家今天由賴總統、農業部長陳駿季、屏東縣長周春米等人共同揭牌啟用。為全國第1處結合犬貓收容、寵物醫療、美容、行為訓練及野生動物救傷功能的生命教育園區，啟用後將大幅改善收容動物福祉。

賴總統致詞引用印度聖雄甘地名言「一個國家的文明程度，就看怎麼對待動物」，保護、愛護動物及注重動物福祉，讓台灣成為動物友善國家，國際社會對台灣更重視，認為台灣是文明的國家。

在與狗狗互動時，賴總統發現1隻少了左前肢的毛孩「斑斑」，他說，雖然「斑斑」受傷，感受到牠渴望且熱情的眼神，已經就職但還沒有搬進去總統官邸，等到搬進去後就領養「斑斑」。

台灣愛狗人協會理事長顏杏娟說，「斑斑」年紀約3歲，是米克斯，個性溫和，因為中了山豬吊陷阱，斷了左前肢，像這樣身體有殘缺的毛孩，其實不容易被領養，希望大家可以給機會。

周春米則表示，動物之家就是生命教育的園區，除了尊重生命教育也要提高收容動物福祉，屏東就是友善動物的城市，民眾可以到訪動物之家，認養毛孩，一起愛護動物。

屏東縣政府在原隘寮營區打造複合式屏東縣動物之家，斥資總經費逾新台幣2億元，歷時2年工期完工，占地3.7公頃，分為犬貓收容、動物醫院及美容等、野生動物救傷等3大區塊；收容上限部分預計犬500隻、貓80隻，目前已收容149隻犬、67隻貓。

動物之家 周春米 賴清德

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