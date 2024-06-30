柯文哲籲罷免連署要更嚴謹 吳思瑤：變相沒收罷免權利

國民黨有意修法提高罷免門檻，立法院內政委員會周三（3日）將召開「公職人員選舉罷免法」修正公聽會，周四就排入審查。民眾黨主席柯文哲重申對選罷法修正的立場是「門檻不動」，但為避免政黨仇恨動員，連署過程應更嚴謹。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，柯此言就是增加連署難度，變相沒收罷免權利，民眾黨到底要繼續成為「傅隨組織」，暗助國民黨反進步、反改革議案，還是能棄暗投明，社會都在觀察。

吳思瑤說，國民黨硬推選罷法箭在弦上不得不發，這不僅是自肥，也是為了自保，民眾黨立場再次成為關鍵，柯文哲雖說不支持提高罷免門檻，但罷免連署程序必須更嚴謹，說穿了，就是增加人民連署的難度，某種程度是變相沒收罷免權利。

吳思瑤指出，民眾黨常常做一套說一套，想要八面玲瓏、兩面討好，之前審查反年改議案，黃國昌居然選擇神隱，立法院會討論黨產復辟的法案時，民眾黨八席都選擇缺席，

吳思瑤直言，民眾黨到底要繼續成為「傅（指國民黨團總召傅崐萁）隨組織」，暗助國民黨反進步、反改革議案，還是能棄暗投明、起義來歸，社會都在觀察，下周選罷法逐條討論，民眾黨立委的討論、表態、立場，社會一起來關注。