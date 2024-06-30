快訊

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

彰化超夯明星國中超額168人 校方退畢業證書引家長不滿

藍擬排審核電延役修法 民進黨團：不應犧牲核安討論

中央社／ 台北30日電

核三廠1號機7月停機進入除役，國民黨團擬推動核能延役法案修法。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨立委的提案就是拿掉除役前的法定安全準備期，修法值得商榷，政黨不應一意孤行葬送核安討論，若屆時真的排審，將表達反對。

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委柯志恩擬於7月8日當週排審核子反應器設施管制法修正草案，鬆綁核電機組換照規範，讓核二、核三廠在安全無虞下延役。國民黨團表示，一貫支持以核養綠，但能源問題要怎麼做，執政黨應清楚表態，國民黨不會貿然或莫名的去當煞車皮。

吳思瑤今天受訪表示，民進黨對核能重啟或核電延役有3個前提，第一是沒有安全就沒有核能，第二是核廢料如何妥當處置；第三則是社會共識，這3個要件需具備，才有延役核電條件。

吳思瑤表示，國民黨立委的提案就是拿掉除役前的法定安全準備期，這不僅遂行國民黨恢復核能的作法，也挑戰民進黨的底線，此舉恐犧牲安全，修法值得商榷，政黨不應一意孤行葬送核安討論。

吳思瑤指出，國民黨立委修法拿掉幾個字非常簡單，但社會要付出很大代價，若立法院教育及文化委員會屆時真的排審，民進黨團將表達反對。

民進黨立委賴瑞隆今天透過影片表示，核電廠延役法案必須慎重討論，特別是核廢料如何處理，地方上仍有爭議；非核家園是社會過去共識，如果國民黨團要在下週把法案強行送出委員會的話，恐極具爭議。

賴瑞隆呼籲，委員會可以進行相關討論，並在委員會審查時一一釐清，包括核廢料處理、核安問題，以及非核家園共識等，讓民眾清楚了解國民黨、民眾黨的態度，以及政府處理方案，應該審慎研議，若要強行表決通過，民眾不會接受。

國民黨 核能 民進黨

延伸閱讀

藍將修「選罷法」提高罷免門檻 綠：全力阻擋

陳玉珍民進黨團記者室開嗆 吳思瑤：公然挑釁

吳思瑤酸陳玉珍盯梢民進黨記者會 雙姝爆吵近20分鐘

藍營批釋憲包圍立院？吳思瑤：做賊喊捉賊

相關新聞

要平均台灣發展 賴清德：先進產業往中南部移動 高雄「後發先至」

賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮時指出，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，現在他做總統，要讓台灣平均發...

朱立倫喊懸崖勒馬 林右昌：國民黨真是謝國樑的豬隊友

基隆公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，國民黨主席朱立倫今呼籲前市長、民進黨秘書長林右昌懸崖勒馬，別...

柯文哲：關掉核能 7、8月跳電一定一塌糊塗

核三廠一號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊。民眾黨主席柯文哲今早在桃園受訪，被問到能源議題，他直言純粹用科學思考就知...

王義川轟「國民黨趕走台積電」 張善政大笑5聲：米未熟就掀鍋

民進黨昨舉辦「反濫權 護民主」中壢場說明會時，民進黨政策會執行長王義川批國民黨老是跟桃園市作對，也批桃園市長張善政把台積...

國民黨中市主委今宣布不辭了 顏文正：2個原因留任

國民黨台中市黨部主委顏文正半年前因健康問題，一度向主席朱立倫請辭。朱慰留，顏文正今表示，有兩個原因會繼續擔任主委，一是朱...

籲綠適可而止 蘇清泉：54個藍委進駐基隆衝高反罷免票

罷免基隆市長謝國樑的連署書突破3萬6000份，國民黨主席朱立倫今二度向前基隆市長、民進黨秘書長林右昌喊話「懸崖勒馬」。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。