藍擬排審核電延役修法 民進黨團：不應犧牲核安討論

核三廠1號機7月停機進入除役，國民黨團擬推動核能延役法案修法。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨立委的提案就是拿掉除役前的法定安全準備期，修法值得商榷，政黨不應一意孤行葬送核安討論，若屆時真的排審，將表達反對。

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委柯志恩擬於7月8日當週排審核子反應器設施管制法修正草案，鬆綁核電機組換照規範，讓核二、核三廠在安全無虞下延役。國民黨團表示，一貫支持以核養綠，但能源問題要怎麼做，執政黨應清楚表態，國民黨不會貿然或莫名的去當煞車皮。

吳思瑤今天受訪表示，民進黨對核能重啟或核電延役有3個前提，第一是沒有安全就沒有核能，第二是核廢料如何妥當處置；第三則是社會共識，這3個要件需具備，才有延役核電條件。

吳思瑤表示，國民黨立委的提案就是拿掉除役前的法定安全準備期，這不僅遂行國民黨恢復核能的作法，也挑戰民進黨的底線，此舉恐犧牲安全，修法值得商榷，政黨不應一意孤行葬送核安討論。

吳思瑤指出，國民黨立委修法拿掉幾個字非常簡單，但社會要付出很大代價，若立法院教育及文化委員會屆時真的排審，民進黨團將表達反對。

民進黨立委賴瑞隆今天透過影片表示，核電廠延役法案必須慎重討論，特別是核廢料如何處理，地方上仍有爭議；非核家園是社會過去共識，如果國民黨團要在下週把法案強行送出委員會的話，恐極具爭議。

賴瑞隆呼籲，委員會可以進行相關討論，並在委員會審查時一一釐清，包括核廢料處理、核安問題，以及非核家園共識等，讓民眾清楚了解國民黨、民眾黨的態度，以及政府處理方案，應該審慎研議，若要強行表決通過，民眾不會接受。