立院7月排審核電延役修法 藍白籲執政黨說清楚能源政策

立法院7月擬排審核子反應器設施管制法修正草案，鬆綁核電機組換照規範，讓核二、核三廠在安全無虞下延役。國民黨團表示，一貫支持以核養綠，但能源問題要怎麼做，執政黨應清楚表態。

民眾黨立委吳春城指出，民眾黨的態度明確，在綠能無法彌補電力缺口下，支持核二、核三延役，但即使在野黨願意支持，仍需要執政黨拿定主意，確定台灣的能源政策到底該怎麼走，否則執政的民進黨自己不當一回事，在野黨又何苦跑在前面當炮灰。

核三廠一號機、二號機將在今年7月及明年5月相繼停機除役，國民黨主席朱立倫日前表示，經濟部長郭智輝曾說，核二及核三廠在安全無虞下延役20、30年，這是代表產業界的真心話，也是國民黨要推動的政策。

現行核子反應器設施管制法規範，核電機組運轉執照的有效期間最長為40年，如果期滿須繼續運轉，必須在主管機關規定的期限內申請換發執照。而根據核子反應器設施運轉執照申請審核辦法規定，申請換照應於執照有效期間屆滿前5年至15年，報請主管機關審核。

目前包含國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、羅智強、蘇清泉、翁曉玲等人，皆提出核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，鬆綁核電機組必須至少在執照屆滿前5年申請換照的規定，由主管機關審核，在加強檢視核能安全無虞後繼續運轉。

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委柯志恩預計在7月8日當週，擇日排審核子反應器設施管制法第6條條文修正草案等案。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，尊重各委員會召委的排案權力，且國民黨團一貫的主張就是支持「以核養綠」，希望發展綠能，而核能是在綠能技術成熟前的過渡，也減少碳排，不過現在看起來，民進黨內部的能源政策才是充滿矛盾。

洪孟楷說，不管是黨籍召委排案、黨籍立委提案，都是表達「以核養綠」才能有穩定供電及電價便宜的立場。現在執政的是民進黨，能源問題要怎麼做，民進黨應該要清楚表態，國民黨不會貿然或莫名的去當煞車皮，沒有必要非三讀通過不可，「誰當家，誰就應該負全責。」

國民黨團副書記長許宇甄表示，台電網站明載核能每度發電成本新台幣1.12元，民營電廠燃氣每度3.77元，燃氣要比核能每度高出2.65元。核三廠在2023年發了151億度電，台電公司說核三廠替代電力是台南森霸公司的豐德燃氣電廠。

許宇甄指出，7月底核三廠一號機就要停機，明年5月中二號機也要停機，當全面用豐德機組取代核三廠發電量，台電一年要多支出400億元，這些錢都要全民漲電價買單，這就是民進黨的掏空全民口袋的能源政策。民進黨的能源政策大有問題，應該要檢討。

此外，吳春城表示，民眾黨的態度明確，在綠能無法彌補電力缺口下，支持核二、核三延役，避免因電力不足衝擊到台灣產業，但即使在野黨願意支持，仍需要握有實權的執政黨拿定主意，確定台灣的能源政策到底應該要怎麼走，否則執政的民進黨自己不當一回事，在野黨又何苦跑在前面當炮灰。