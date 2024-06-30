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籲綠適可而止 蘇清泉：54個藍委進駐基隆衝高反罷免票

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報系資料照片

罷免基隆市長謝國樑的連署書突破3萬6000份，國民黨主席朱立倫今二度向前基隆市長、民進黨秘書長林右昌喊話「懸崖勒馬」。國民黨立委蘇清泉表示，朱立倫對此是有些生氣，建議林右昌適可而止，如果繼續鬧下去，國民黨54個立委都要進駐基隆，讓反對票超過贊成票，以此反制。

蘇清泉說，現在的選罷法有明顯問題，當選人當初可能獲得10萬票支持，但罷免時，僅要7萬票就可罷免成功，這樣公平嗎？當初投票支持的10萬人聲音皆已消失。如果要講公平，是不是總統也要降到25%？大家一起來罷免選舉時僅過得40%民意支持的賴清德總統。

蘇清泉指出，朱立倫是有些生氣，才會提醒民進黨千萬不要玩過頭，每份罷免資料都應從嚴審查。他還說，如果綠營繼續玩下去，國民黨54個立委都要進駐基隆，跑遍每個巷弄，讓反對票超過罷免票，這也是一種反制方法。

蘇清泉提醒，林右昌做到這樣「剛剛好就好」，否則藍營也準備好要罷免民進黨立委了，有些綠營民代當初選舉只有拿到40%票數而已，都會是國民黨的目標，建議林右昌適可而止。

國民黨 朱立倫 林右昌 罷免 蘇清泉 謝國樑 賴清德

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