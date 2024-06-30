快訊

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

彰化超夯明星國中超額168人 校方退畢業證書引家長不滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要平均台灣發展 賴清德：先進產業往中南部移動 高雄「後發先至」

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮，表示高雄會「後發先至」。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮，表示高雄會「後發先至」。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮時指出，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，現在他做總統，要讓台灣平均發展，要支持南部發展。未來AI等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄會「後發先至」。

賴清德表示，目前南科的產值已經超過竹科，這叫後發先至，高雄也是後發先至，過去幾十年北部為台灣經濟發展做出重大貢獻，但現在高雄將做為台灣的火車頭，拉著台灣經濟繼續進步。

他說，全面智慧化時代已經來了，AI等相關產業會陸續進駐高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄將後發先至。他身為總統要讓台灣平均發展，要支持中南部發展。

高捷紅線目前通到岡山，未來會繼續往北延伸，如果可以串連到台南，整體效果加倍，更可以把高雄、台南的產業串連在一起，促進南二都的交流發展。

賴清德總統今參加高雄捷運岡山車站通車典禮，表示他做總統要讓台灣平均發展，最先進產業會往中南部移動。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今參加高雄捷運岡山車站通車典禮，表示他做總統要讓台灣平均發展，最先進產業會往中南部移動。記者劉學聖／攝影

台南 岡山 賴清德

延伸閱讀

獨／海虎潛艦3官兵今公祭 賴清德參加告別式頒褒揚令

巴奈金曲感言勿忘天安門 賴清德喊「我們不會忘記」卻漏這1句

藍點名賴清德姪子童子瑋反制 綠：恐激化罷免謝國樑

英系被消滅？賴清德就職總統後綠首波黨職選舉 英系：生死存亡之戰

相關新聞

要平均台灣發展 賴清德：先進產業往中南部移動 高雄「後發先至」

賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮時指出，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，現在他做總統，要讓台灣平均發...

朱立倫喊懸崖勒馬 林右昌：國民黨真是謝國樑的豬隊友

基隆公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，國民黨主席朱立倫今呼籲前市長、民進黨秘書長林右昌懸崖勒馬，別...

柯文哲：關掉核能 7、8月跳電一定一塌糊塗

核三廠一號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊。民眾黨主席柯文哲今早在桃園受訪，被問到能源議題，他直言純粹用科學思考就知...

王義川轟「國民黨趕走台積電」 張善政大笑5聲：米未熟就掀鍋

民進黨昨舉辦「反濫權 護民主」中壢場說明會時，民進黨政策會執行長王義川批國民黨老是跟桃園市作對，也批桃園市長張善政把台積...

國民黨中市主委今宣布不辭了 顏文正：2個原因留任

國民黨台中市黨部主委顏文正半年前因健康問題，一度向主席朱立倫請辭。朱慰留，顏文正今表示，有兩個原因會繼續擔任主委，一是朱...

籲綠適可而止 蘇清泉：54個藍委進駐基隆衝高反罷免票

罷免基隆市長謝國樑的連署書突破3萬6000份，國民黨主席朱立倫今二度向前基隆市長、民進黨秘書長林右昌喊話「懸崖勒馬」。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。