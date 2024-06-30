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要平均台灣發展 賴清德：先進產業往中南部移動 高雄「後發先至」
賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮時指出，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，現在他做總統，要讓台灣平均發展，要支持南部發展。未來AI等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄會「後發先至」。
賴清德表示，目前南科的產值已經超過竹科，這叫後發先至，高雄也是後發先至，過去幾十年北部為台灣經濟發展做出重大貢獻，但現在高雄將做為台灣的火車頭，拉著台灣經濟繼續進步。
他說，全面智慧化時代已經來了，AI等相關產業會陸續進駐高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄將後發先至。他身為總統要讓台灣平均發展，要支持中南部發展。
高捷紅線目前通到岡山，未來會繼續往北延伸，如果可以串連到台南，整體效果加倍，更可以把高雄、台南的產業串連在一起，促進南二都的交流發展。
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