朱立倫喊懸崖勒馬 林右昌：國民黨真是謝國樑的豬隊友

基隆公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，國民黨主席朱立倫今呼籲前市長、民進黨秘書長林右昌懸崖勒馬，別用仇恨、對抗及鬥爭方式罷免好市長。林反批，真正該懸崖勒馬的是朱立倫，更直言「國民黨中央和朱立倫現在根本是謝國樑的豬隊友。」

朱立倫今天上午出席國民黨「國會改革說明會」南投場，被問到林右昌呼籲朱懸崖勒馬，別發動罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋，藉此反制公民團體發起的「罷樑行動」。朱說，呼籲民進黨不要用仇恨、對抗、對立及鬥爭等方式對付一位認真努力的市長。

朱立倫認為，基隆市在謝國樑帶領下全力拚市政，希望讓基隆市有愛、祥和且安居樂業，民進黨卻用仇恨方式發動罷免他，罷免理由竟是謝要收回原屬於市府財產，這樣合理嗎？

林右昌強調，拆樑罷免是公民行動，國民黨一直以來就無視民意，刻意想把公民行動操作成政黨對抗，但這只是讓基隆市民更憤怒催出更多罷免連署。

林右昌批評，國民黨現在放話要罷免民進黨籍的議長，卻完全沒有理由，只是充滿仇恨與報復，真正該懸崖勒馬的是朱立倫。國民黨中央和朱立倫現在根本是謝國樑的豬隊友。