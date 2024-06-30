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柯文哲：關掉核能 7、8月跳電一定一塌糊塗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨主席柯文哲今早參加民眾黨立委吳春城桃園服務處揭牌剪綵典禮。記者朱冠諭／攝影
民眾黨主席柯文哲今早參加民眾黨立委吳春城桃園服務處揭牌剪綵典禮。記者朱冠諭／攝影

核三廠一號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊。民眾黨主席柯文哲今早在桃園受訪，被問到能源議題，他直言純粹用科學思考就知道該怎麼做，現在再生能源發展還追不上來，過度階段核二廠和核三廠延役是最安全的做法，如果不管三七二十一就要把核能關掉，7、8月跳電一定一塌糊塗。

柯文哲今早參加民眾黨立委吳春城桃園服務處揭牌剪綵典禮時表示，目前階段核二和核三應該要延役，再看看「小型模組化反應爐」SMR或核融合有沒有夠好發展。

柯直言，台灣再生能源發展沒預期順利，過度階段核二和核三延役是最安全的做法，「把產業界找來理性科學分析一定是這樣」，如果不管三七二十一，反核意識形態就是要把核能關掉，「你看現在才6月，到7、8月跳電一定一塌糊塗，大家冷氣一開一定跳電。」

柯文哲 核三廠 核二 核能

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