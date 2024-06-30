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柯文哲：關掉核能 7、8月跳電一定一塌糊塗
核三廠一號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊。民眾黨主席柯文哲今早在桃園受訪，被問到能源議題，他直言純粹用科學思考就知道該怎麼做，現在再生能源發展還追不上來，過度階段核二廠和核三廠延役是最安全的做法，如果不管三七二十一就要把核能關掉，7、8月跳電一定一塌糊塗。
柯文哲今早參加民眾黨立委吳春城桃園服務處揭牌剪綵典禮時表示，目前階段核二和核三應該要延役，再看看「小型模組化反應爐」SMR或核融合有沒有夠好發展。
柯直言，台灣再生能源發展沒預期順利，過度階段核二和核三延役是最安全的做法，「把產業界找來理性科學分析一定是這樣」，如果不管三七二十一，反核意識形態就是要把核能關掉，「你看現在才6月，到7、8月跳電一定一塌糊塗，大家冷氣一開一定跳電。」
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