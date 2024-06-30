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王義川轟「國民黨趕走台積電」 張善政大笑5聲：米未熟就掀鍋
民進黨昨舉辦「反濫權 護民主」中壢場說明會時，民進黨政策會執行長王義川批國民黨老是跟桃園市作對，也批桃園市長張善政把台積電趕走。對此，張善政今大笑5聲後回應，飯還沒煮熟就掀鍋，當然煮不熟。
王義川昨說，為何國民黨老是要和桃園作對？海基會董事長鄭文燦擔任市長期間，為了讓南桃園發展，引進台積電、鴻海的企業，結果張善政上任最偉大的事情，就是把台積電趕走，批張善政如果無心市政，市民下次不要選張了，張對桃園沒有規畫藍圖，讓桃園年輕人沒有新希望，這個城市會逐漸沒落。
張善政今早出席民眾黨立委吳春城桃園服務處揭牌儀式時，針對王義川說法則大笑5聲，直言台積電當時怎麼離開的，大家都應該很清楚，當時選舉的時候，從行政院長到前市長都來這邊，但「飯還沒煮熟就掀鍋了，當然煮不熟嘛」，現在不用再講這個。
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