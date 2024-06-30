拆樑將成案 國民黨固樑出招：罷免綠議員也是選項

基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨基隆市黨部原本要發動反制，罷免民進黨議長童子瑋及另4名綠營議員，但謝力主暫緩。如今罷免可能成案，反制聲浪再起。童子瑋回應，民間發起罷免出於市政亂象、政策荒謬招致不滿，市府要檢討，國民黨應正視並協助謝國樑，「為什麼國民黨們總是想不通」。

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免謝國樑，第2階段連署書預計超過4萬件，遠高於3萬792份門檻 。罷免案宣告成立後，將在20日起至60日內投開票。同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都聲援謝國樑。蔣說，謝國樑的努力各界都有看到，基隆很多的市政推動，也都逐步在朝好的方向改變。如果只是為了罷免而罷免的政治操作，對於民主是傷害的。侯表示，謝國樑很積極負責，基北北桃合作平台合作很順暢，生活圈共同努力蓬勃發展，才是該做的職責。

面對罷免案可能成案，國民黨已有「該戰就戰」的準備，罷免童子瑋等民進黨市議員聲浪再起。國民黨主席朱立倫28日到基隆市黨部，主持第三波民主改革──國會改革說明會前，也和同黨國民黨市議員齊聲力挺謝國樑。

國民黨揚言罷免，童子瑋認為，「報復性罷免」將會加劇謝國樑的困境。因為民間發起的罷免，能有機會通過第2階段連署門檻，是出於市政亂象、施政混亂以及犧牲長期發展的荒謬政策，基隆市民才會累積這麼多的不滿。

童子瑋說，民進黨市議員在議會認真質詢、關心市政，為市民堅守預算與財政的用途，反映民情、監督政府是他們的天職。他身為議長維持行政中立，在謝國樑面臨罷免案的時候，仍站在尊重議會多數的角度上，通過基隆市政府的預算。