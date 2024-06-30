快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

民主基金會遭爆卡執行長人事案 真正用意在卡韓國瑜？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆樑將成案 國民黨固樑出招：罷免綠議員也是選項

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨計畫反制5名綠營議員，基隆市議長童子瑋認為，市民不樂見這種政治鬧劇。圖／取自童子瑋臉書
基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨計畫反制5名綠營議員，基隆市議長童子瑋認為，市民不樂見這種政治鬧劇。圖／取自童子瑋臉書

基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨基隆市黨部原本要發動反制，罷免民進黨議長童子瑋及另4名綠營議員，但謝力主暫緩。如今罷免可能成案，反制聲浪再起。童子瑋回應，民間發起罷免出於市政亂象、政策荒謬招致不滿，市府要檢討，國民黨應正視並協助謝國樑，「為什麼國民黨們總是想不通」。

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免謝國樑，第2階段連署書預計超過4萬件，遠高於3萬792份門檻 。罷免案宣告成立後，將在20日起至60日內投開票。同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都聲援謝國樑。蔣說，謝國樑的努力各界都有看到，基隆很多的市政推動，也都逐步在朝好的方向改變。如果只是為了罷免而罷免的政治操作，對於民主是傷害的。侯表示，謝國樑很積極負責，基北北桃合作平台合作很順暢，生活圈共同努力蓬勃發展，才是該做的職責。

面對罷免案可能成案，國民黨已有「該戰就戰」的準備，罷免童子瑋等民進黨市議員聲浪再起。國民黨主席朱立倫28日到基隆市黨部，主持第三波民主改革──國會改革說明會前，也和同黨國民黨市議員齊聲力挺謝國樑。

國民黨揚言罷免，童子瑋認為，「報復性罷免」將會加劇謝國樑的困境。因為民間發起的罷免，能有機會通過第2階段連署門檻，是出於市政亂象、施政混亂以及犧牲長期發展的荒謬政策，基隆市民才會累積這麼多的不滿。

童子瑋說，民進黨市議員在議會認真質詢、關心市政，為市民堅守預算與財政的用途，反映民情、監督政府是他們的天職。他身為議長維持行政中立，在謝國樑面臨罷免案的時候，仍站在尊重議會多數的角度上，通過基隆市政府的預算。

童子瑋質疑國民黨不面對黨籍市長，執政不利而被民意反撲的事實，反而藉機發起政治鬥爭，市民不樂見這種政治鬧劇，對謝國樑是加分還是扣分，應該是非常清楚，這麼簡單的道理，為什麼國民黨們總是想不通。

基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨計畫反制5名綠營議員，基隆市議長童子瑋認為，市民不樂見這種政治鬧劇。圖／取自童子瑋臉書
基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨計畫反制5名綠營議員，基隆市議長童子瑋認為，市民不樂見這種政治鬧劇。圖／取自童子瑋臉書
基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨計畫反制5名綠營議員，基隆市議長童子瑋認為，市民不樂見這種政治鬧劇。圖／取自童子瑋臉書
基隆市長謝國樑承受罷免案壓力，國民黨計畫反制5名綠營議員，基隆市議長童子瑋認為，市民不樂見這種政治鬧劇。圖／取自童子瑋臉書

國民黨 童子瑋 罷免 謝國樑

延伸閱讀

柯文哲談謝國樑罷免案 他要民進黨不要每天製造對立仇恨

罷免謝國樑估連署書超過4萬份 9月中下旬投票見真章

影／藍點名罷免童子瑋反制「拆樑」 朱立倫轟林右昌

影／為民眾黨站台 張善政籲眾人支持謝國樑

相關新聞

罷免連署名冊抄一抄 朱立倫：很多作假、程序要更嚴謹

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署已達門檻，國民黨主席朱立倫今表示，民進黨用仇恨方式發動罷免基隆市長謝國樑，很多基隆市民都非...

國民黨秀基隆東岸商場爭議時間軸 批林右昌轉移焦點

基隆市長謝國樑罷免連署份數已超過3萬6000份，跨過第二階段門檻，公民團體預計7月5日送件。國民黨近日整理基隆東岸商場爭...

盧秀燕選國民黨主席？地方政壇反對 朱立倫：一起加油

台中市長盧秀燕要選國民黨主席？今天有媒體問國民黨主席朱立倫的看法，朱未針對問題回應，僅表示盧秀燕非常傑出，大家一起加油。...

藍委許宇甄批綠委反對核電延役 為讓綠友友賺錢

台灣供電情勢嚴峻，核能延役修法議題引發各界討論。國民黨立法委員許宇甄今天表示，有台南市民進黨某立委反對核能延役修法，擺明...

沈伯洋爭議頻傳 媒體人曝他臉書1現象：綠營的朋友要跳車？

民進黨立委沈伯洋近日站在風口浪尖上，對此，媒體人羅旺哲表示，從沈的臉書留言區可以觀察到，綠營的朋友們，似乎有跳車跡象，引發網友注目。

沈伯洋提A片看出政治立場 網友諷「下個王膝知」

中國國安新規7月上路，擴大中國執法人員對入境旅客的權力，民進黨立委沈伯洋近日聲稱，成人網站是搜集個資的好地方，因此大家要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。