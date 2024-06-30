柯文哲談謝國樑罷免案 他要民進黨不要每天製造對立仇恨

基隆市長謝國樑罷免案可能成案，民眾黨主席柯文哲今早在桃園出席活動時表示，他非常反對罷免成為政黨仇恨動員的工具，尤其很多連署都是政黨樁腳拿名冊出來抄，未來連署方式應該要更嚴謹，他也呼籲民進黨不要每天製造對立仇恨，這對台灣社會沒好處。

民眾黨立委吳春城桃園服務處今天舉行揭牌剪綵典禮，黨主席柯文哲和國民黨籍的桃園市長張善政等人都出席。早一步現身的張善政受訪時，被問到是否希望民眾黨聲援謝國樑罷免案？張回應，民眾黨如果可以的話當然歡迎。

柯文哲受訪時說，政治人物做得好、做得壞沒有一定標準，今天這罷免案明顯就是政黨仇恨動員，最後會沒完沒了，「你罷免我的，我就罷免你的」，台灣社會開始陷入混亂，到底在搞什麼鬼，他不樂見這種局面；他一直期待總統大選後，台灣社會應該要政黨和諧、社會和諧、兩岸和平，結果不是他期望的那樣。

柯文哲表示，選舉、罷免、創制、複決是人民參政的基本權利，制度沒有必要變來變去，但他非常反對罷免成為政黨仇恨動員的工具，尤其連署只要提供姓名、身分證字號和戶籍住址，難怪現在罷免這麼容易，根本就是每個政黨樁腳拿名冊出來抄一抄，很多人都是「被連署」。

柯文哲說，上周五的立法院黨團會議中，他們的結論是「門檻不要動，但連署的方式要更嚴謹」，目前罷免連署跟總統、副總統連署的方式不一樣，正副總統連署時需要身分證正反影本，未來罷免連署的過程應該要修正。

媒體詢問，如何看待罷免團體希望催動白營「回頭草」力量加入？柯文哲大嘆，民進黨這20年來，不要每天在台灣社會製造對立和仇恨，台灣要面對很多問題，勞保、健保、缺水電、缺地、缺工一大堆問題不去處理；剛選完時他還想說這到底是賴清德總統還是立院民進黨團總召柯建銘的意思，現在看起來民進黨的意思就是這樣。