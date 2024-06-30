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國民黨秀基隆東岸商場爭議時間軸 批林右昌轉移焦點

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨整理基隆東岸商場爭議時間軸，指出謝國樑出面拿回基隆市產，卻遭民進黨秘書長林右昌介入罷免，明顯就是要轉移施政爛尾的焦點。圖／取自國民黨臉書
國民黨整理基隆東岸商場爭議時間軸，指出謝國樑出面拿回基隆市產，卻遭民進黨秘書長林右昌介入罷免，明顯就是要轉移施政爛尾的焦點。圖／取自國民黨臉書

基隆市長謝國樑罷免連署份數已超過3萬6000份，跨過第二階段門檻，公民團體預計7月5日送件。國民黨近日整理基隆東岸商場爭議時間軸，指出謝國樑出面拿回基隆市產，卻遭民進黨秘書長林右昌介入罷免，明顯就是要轉移施政爛尾的焦點。面對罷免的威脅，國民黨不會退縮，堅持用事實與理性來說服人民。

基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌昨天表示，他任內8年好不容易建立起來的城市光榮感，在很短的時間被破滅，罷免謝國樑的行動是公民自發，之所以走到現在這麼多人連署，就是因為謝國樑施政跟人民期待有落差。

國民黨指出，2016年1月1日大日公司簽約OT契約，年限「5年」，委託範圍「僅地上一樓、和平廣場頂樓」。短短1個月內大日公司與NET馬上於1月31日簽訂租賃，約期有近「10年」，將地上樓層轉包NET，供其設計、興建、營運，遠超過大日公司與基隆市府的契約年限，令人懷疑大日到底是哪裡來的自信？

國民黨指出，2016年3月至5月林右昌主持三次會議，同意大日公司增建1至4樓，違背「促參法」規定，更改變了原本OT協議招標的範圍。令人感嘆於基隆市府如此「迅速」的效率，短短2、3個月就通過此一案子，看來林右昌對大日公司一案非常「用心良苦」。

國民黨表示，2018年2月，大日公司增建的部分雖取得執照，但理論上需要將增建後的建物產權移轉給基隆市府，但大日公司就此擺爛，遲遲不願辦理登記，林右昌睜一隻眼閉一隻眼，不向大日公司繼續施壓，基隆東岸商場形同大日的私產一般。

國民黨表示，謝國樑上任後，於今年3月由市府方主動完成房屋登記，結束6年多以來，商場形同個人私產一般的狀態，成功拿回市府資產。

國民黨也說，不只是東岸商場的爭議，林右昌主政基隆時更留下諸多「爛尾建設」，簡直喪權辱市，不將基隆市產當作一回事；如今更要透過發動罷免、煽動社會對立，遮掩自己施政品質的低落，相信基隆市民的眼睛是雪亮的，一定會一同站出來反罷免、挺基隆。

國民黨 林右昌 謝國樑

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