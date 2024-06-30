聽新聞
test
0:00 / 0:00
盧秀燕選國民黨主席？地方政壇反對 朱立倫：一起加油
台中市長盧秀燕要選國民黨主席？今天有媒體問國民黨主席朱立倫的看法，朱未針對問題回應，僅表示盧秀燕非常傑出，大家一起加油。據了解，台中政壇人士多不建議盧秀燕選主席，認為會消耗2028年大選戰力。
台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜，各率團隊市政交流，引發關注。外界認為盧秀燕是有意參選國民黨主席，在2026卸任後才有舞台，持續加溫到2028年總統大選。
但根據了解，台中市政壇多數議員及立委不建議盧秀燕選黨主席，各地黨務繁瑣，沈疴不易解套，還有募款財力問題更棘手，黨務人士指出，朱立倫還是比比較適當的國民黨主席人選。
朱立倫也針對媒體提問，表示盧秀燕是非常傑出的台中市長，對市政貢獻非常大，是國民黨最重要的幹部、領導者之一，大家一起加油。
盧秀燕今天未出席國民黨市黨部舉行的國會改革說明會，副市長鄭照新說，因為烏日高鐵娛樂城今天動土，地方人士盼了10幾年，是重大建設案，盧秀燕出席動土典禮，無法趕到說明會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言