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沈伯洋爭議頻傳 媒體人曝他臉書1現象：綠營的朋友要跳車？
民進黨立委沈伯洋近日站在風口浪尖上，對此，媒體人羅旺哲表示，從沈的臉書留言區可以觀察到，綠營的朋友們，似乎有跳車跡象，引發網友注目。
沈伯洋日前稱有人冒用他的名字參加一場在海外舉行的高度保密會議，對此，國民黨立委王鴻薇發文聲援調查真相，沈伯洋隨後又改口質疑她幫誰要資料，也讓王不禁疑惑，沈是不是有不可告人之隱？
除此之外，沈伯洋上政論節目時稱，民眾用虛擬專用網路（VPN）看A片是相當危險的事，因為中共可以掌握，並判斷看A片者是自由派還是保守派，也掀起不少討論。
對於沈伯洋近日的行徑，羅旺哲也在臉書指出，他有特別去沈伯洋臉書看看，對方明明不斷發文，結果卻沒什麼民進黨的藍勾勾留言，「綠營的朋友們，是要跳車了嗎？」
不過，沈伯洋今（30日）上午發文解釋道，關於在節目上談到成人影片的話題，整件事被斷章取義，短短三分鐘的對話完全沒提到統戰，只是提到蒐集個資的風險，以及一個學術有名的研究，提醒大家保護自己以及保護國家的重要性，沒想到也可以被攻擊，「現在政論節目攻擊我已經進展到我精神狀態有問題了…好喔。」
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