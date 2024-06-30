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罷免連署名冊抄一抄 朱立倫：很多作假、程序要更嚴謹
罷免基隆市長謝國樑第二階段連署已達門檻，國民黨主席朱立倫今表示，民進黨用仇恨方式發動罷免基隆市長謝國樑，很多基隆市民都非常憤慨，他呼籲「林右昌及民進黨朋友懸崖勒馬」。另要求罷免連署應該要更嚴謹、更合理，不要只是抄名冊，很多作假。
朱立倫說，這陣子民進黨用仇恨用鬥爭讓台灣國不泰、民不安，讓人民無法安居樂業。對基隆市長謝國樑提罷免案，朱說，謝國樑把原來的公產變成私產，努力拿回來，卻得罪了「民進黨朋友」，因為這樣而罷免他「完全沒有道理」。
朱立倫說，民進黨用推波助瀾，造成整個社會的對抗與不安，他認為基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌應該「懸崖勒馬」，不要因對抗造成社會動盪不安。
針對國民黨基層醞釀的反擊，朱立倫說，他知道不少基隆人有非常強烈的不滿，關鍵就在林右昌及民進黨朋友到底決定是什麼？他希望能夠懸崖勒馬。
民眾黨主席柯文哲說，他不樂見現在罷免變成政黨仇恨動員工具，目前連署總統、副總統選舉要提供身份證，但罷免只要抄「柱仔腳」名冊，認為現階段「罷免門檻不用動、發動連署的程序要改」，需要更嚴謹、一致。
朱立倫表示，周三要舉行公聽會，其實社會學者及國民黨部分立委也沒有要求提高門檻，只是要求更嚴謹、更合法。例如有人說，一就任第一天就搞罷免，選罷法規定要一年後才可以宣傳。
他認為應該更嚴謹，除了總統罷免要身分證影本連署，其他的公職罷免案連署，只要名冊抄一抄，甚至有很多是作假的，這樣合理嗎？至少要回歸真實面，更嚴謹。
至於門檻的部分，有人認為要提高有人反對，也有人認為罷免票數至少要比當選時的票數多一票，比較合理。這些社會都可以討論。
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