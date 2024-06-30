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沈伯洋提A片看出政治立場 網友諷「下個王膝知」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。本報資料照片
民進黨立委沈伯洋。本報資料照片

中國國安新規7月上路，擴大中國執法人員對入境旅客的權力，民進黨立委沈伯洋近日聲稱，成人網站是搜集個資的好地方，因此大家要更小心，相關話題在網路上引起熱議，儘管有不少支持者在臉書表達贊同，不過仍有網友在PTT直指沈伯洋是台灣納粹，「恨中國人恨到要立法了」，還有網友說沈伯洋可以與聲稱「用膝蓋想的」判斷青鳥行動群眾屬性的民進黨政策會主任王義川比美，是下一個「王膝知」，可以合組「新三寶」。

沈伯洋近日在政論節目提及，「還蠻多人會透過VPN去看片，而且你喜歡的內容都會被中國掌握，這很危險！之前就有研究ㄝ知道你看過的A片型態後，先整理你喜歡看的A片前５名，可以知道你是自由派還是保守派，我知道你的立場之後，就很好操弄了。」

有網友在網路平台「批踢踢實業坊」（PTT）轉載節目片段，引來不少網友批評其言論，諷刺原來這就是所謂資訊專家，怒斥沈伯洋真的有神經病，還有人說「對！可以拜託習大大！幫我整理硬碟裡的A片嗎？幾千片丟在那裡！拜託了QQ」、「我喜歡看大橋未久，請問我的政治屬性是什麼派？」

部分網友則表示，難怪民進黨要監控青鳥小草手機，沈伯洋已經成為立法院新三寶，「王膝知用膝蓋想的，彪馬（沈伯洋）老師該不會也是用『身體』在思考吧？」、「我彷彿看到下一個王膝知了」、「對了！我先跟習大大說！有些是我有付錢加入會員的！不給他免費一起看！要就分攤那些錢！」、「我什麼題材都看，就不會被知道性癖了啊」。

對此，沈伯洋今天在臉書發文表示，成人影片的話題燒得火熱，雖然被斷章取義，但是整件事情很有趣，可以趁機教育一下，前幾天在政論節目，主持人問起VPN，自己說用VPN有危險性，順勢提到成人網站是搜集個資的好地方，中國不但可以用低成本買個資，而且成人網站個資也很重要，因為甚至有研究說可以判斷政治立場。

沈伯洋說，短短三分鐘的對話，完全沒有提到統戰，只是提到蒐集個資的風險，還有一個學術有名的研究，提醒大家保護自己、保護國家的重要性，沒想到也可以被攻擊，「只是想攻擊我就說啦，現在政論節目攻擊我已經進展到我精神狀態有問題了...好喔。」

貼文一出，不少支持者也在貼文下方留言，認為越是被攻擊，代表做得越對，「他們被打到得越準確」，更有人提及成人網站Pornhub，過去也有做過類似的研究，「老師講的這個，不就是幾年前Pornhub和XVIDEOS委託研究的結果之一嗎？」、「敵人愈害怕，攻擊就愈瘋狂猛烈」。

個資 沈伯洋

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