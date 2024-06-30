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民眾看A片會被中共掌握個性？ 王鴻薇：讚嘆沈伯洋

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋日前在電視政論節目指出，民眾用虛擬專用網路（VPN）看A片是相當危險的事，因為中共可以掌握，並判斷看A片者是自由派還是保守派。國民黨立委王鴻薇今天大酸，沈伯洋最近的發言令人讚嘆不已、拍案叫絕，沈柏洋的發言已經進入像是倪匡小說中的衛斯理，令民眾大為驚嘆。

沈伯洋日前應邀到政論節目擔任來賓，節目主持人劉寶傑當時在節目上提到，現在許多人會跳VPN去看A片，沈伯洋當場回應，這代表民眾喜歡看的A片類型都會被中共掌握，之前就有研究指出，透過民眾喜歡看的A片前五名，便可以猜測這個人是自由派還是保守派，藉此針對個人丟出相關資訊與新聞。沈伯洋昨天深夜更在其個人臉書澄清近來與其個人相關的網路謠言時，也特別提到「看A片會被中共監控」這件事，稱這件事不算是謠言。

王鴻薇對此表示，沈柏洋當時說，如果看A片也會被中共監控，而且對方還能根據A片類型，判斷是保守派還是自由派，這樣的發言，真的有所本嗎？

王鴻薇質疑，沈柏洋到底是真的了解，還是又像當初說中共盯梢台灣政論節目一樣，是以聽說或沒有證據的方來敘述？沈柏洋真的別抱怨劉寶傑說沈是像電影007系列裡的特務間諜，影響到公信力，目前沈柏洋的發言已經進入像是科幻小說裡的角色，例如已故香港小說家倪匡小說中的衛斯理，讓民眾都大為驚嘆，如果沈柏洋繼續發揮衛斯理的人物性格，相信聲量即討論度一定會越來越高。

中共 沈伯洋 王鴻薇

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