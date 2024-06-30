影／藍點名罷免童子瑋反制「拆樑」 朱立倫轟林右昌

基隆公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑達二階連署門檻，藍營為反制「拆樑」欲發動罷免基隆議長童子瑋，民進黨秘書長林右昌喊話國民黨主席朱立倫懸崖勒馬；朱立倫今指前市長將市產變私產，反擊林右昌才要懸崖勒馬。

國民黨主席朱立倫今到中部連跑3場「民主改革－國會改革說明會」，首場到南投，他會前針對國民黨為反制「拆樑」，不排除發動賴清德總統表姪、基隆市議會議長童子瑋，遭民進黨秘書長林右昌昨向朱立倫喊話要他懸崖勒馬，做出回應。

朱立倫表示，民進黨不要用仇恨、對立、對抗、鬥爭的方式，來對待一位認真努力的市長，而基隆市在市長謝國樑的帶領下，全力拚市政，希望有愛、祥和且能安居樂業，民進黨卻用仇恨的方式來發動罷免他，大家覺得合理嗎？

朱立倫更強調，罷免謝國樑的理由，是謝國樑把原來屬於基隆市的財產，卻被民進黨籍的前任市長變成私產，現在終於把它拿回來變基隆的財產，這樣還要罷免他，讓人想不透是什麼道理，這也讓許多基隆市民非常憤慨。

朱立倫說，他才要呼籲民進黨，尤其林右昌這位前市長及民進黨的議員們要懸崖勒馬。