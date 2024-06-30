A片能預測政治立場？沈伯洋：成人片網站廣泛蒐集個資

大陸執法人員7月起可對入境旅客擴大調查手機、筆電等電子設備，民進黨立委沈伯洋近日在政論節目上警告，稱對岸可以透過個人看過的A片內容來掌握你的政治立場，「這很危險」，引發國內熱議，他昨在臉書說明，自由派或保守派有不同的成人影片選擇，學術界對此早有研究，且成人影片網站廣泛蒐集個資。

南韓國家情報院近日公告，提醒民眾7月1日起前往中國大陸旅遊、洽公或留學時，應避免使用VPN翻牆通訊，否則可能遭執法人員審查。

沈伯洋近日在政論節目提到，許多赴中的台灣人會使用VPN翻牆看A片，喜歡的種類可能被掌握，這很危險。他也引用過去的研究指出，知道對方喜歡的前五名A片型態後，就能猜測是自由派或保守派，進而投放特定資訊，精準操作輿論，引發網友熱烈討論。

他昨在臉書回應近期網路討論議題，其中一項是「撲馬說A片可以預測政治立場」。他表示，​這不太算造謠，他多年前在博恩的一個觀看兩百多萬的訪談影片就說過（資訊戰）。道理很簡單，因為自由派還是保守派會有不同的性壓抑，因此會有不同的成人影片選擇，這是學術界有在研究的事。

沈伯洋指出，其實成人影片網站蒐集個資是很廣泛的。如果有興趣，可以看Justin Lehmiller的研究。這種偏好的蒐集很常見，但會對國人有傷害，更不要說中國要買這些資料成本都很低。這也是為何他提出資通管理法修正的理由。