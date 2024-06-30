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陸駐法大使稱台灣是叛亂政權 王定宇批沒水準貽笑大方

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／王定宇提供
民進黨立委王定宇。圖／王定宇提供

中國大陸駐法國大使盧沙野近日稱，台灣政權是中國大陸版圖中的叛亂政權，引發網友熱議。對此，民進黨立委王定宇今天批評，盧沙野講話違背事實，更證明中華人民共和國的外交官「不識字兼沒衛生」（台灣俚語「沒水準」的意思），貽笑大方，除了鬧笑話之外，一點好處都沒有。

盧沙野本月26日出席法國外交與聯合國協會（FDNU）中法建交60周年專題研討會，他發表演說時表示，中國是聯合國安理會（UNSC）5個常任理事國中，唯一未實現完全統一的國家，台灣問題是中國核心利益的核心，具有特殊重要性。

他說，一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權，是中國版圖中的叛亂政權，中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回；考慮到台灣民眾福祉，中國不想用武力實現這個目標，因此提出「和平統一，一國兩制」方針。

「盧沙野又在撒野？」王定宇指出，這種沒有常識且威脅台灣的話，也聽了4、50年了，但國際上要遵守國際規範，區域和平要靠文明，這種蠻橫不講道理的發言，難怪盧沙野在法國幫中華人民共和國搞外交，搞到法國國民大議會譴責中國。

王定宇表示，對台灣來講，我們在國際上真實存在，也希望在國際社會能真誠貢獻，而台灣不管是在供應鏈包含半導體，在自由民主的理念價值上，還有在第一島鏈的戰略位置上，都是國際夥伴不可或缺的重要盟友。

王定宇批評，盧沙野講話除了違背事實，台灣歷史上也從未屬於中華人民共和國半秒鐘，跟事實完全相反以外，只證明一件事，中華人民共和國的外交官「不識字又兼沒衛生」，貽笑大方，對中國大陸除了鬧笑話之外，一點好處都沒有。

法國 王定宇 盧沙野

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