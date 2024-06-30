民眾黨立委吳春城成立桃園服務處 張善政：為3理由站台

民眾黨立委吳春城桃園服務處和民眾黨桃園市黨部今天舉行揭牌剪綵典禮，國民黨籍的桃園市長張善政一早前往祝賀。張善政致詞說，今天站台有3理由，最重要的是國民黨、民眾黨一起推動國會改革，這對台灣民主太重要，一定要不分黨派支持，國家未來才有希望。

吳春城的桃園服務處今天舉行揭牌剪綵典禮，民眾黨主席柯文哲、桃園市長張善政和民眾黨立委黃珊珊、黃國昌等人都出席。外界原關注柯、張2人互動狀況，不過柯預定10點40分才現身，未和張善政同框。

張善政一早9點15分到場，他致詞說提到，今天為吳春城站台有3大理由，最重要的是，現在國民黨跟民眾黨一起同心協力推動國會改革，這對台灣長久民主太重要，應該不分黨派一起推動，未來的民主政治才有希望。

第二，吳春城是他多年老朋友，多年前自己跟韓國瑜一起選總統時，吳就是他最忠實的後盾，今天一定要投桃報李感謝他；第三，吳多年來推動壯世代，現在國家面臨少子化問題，很多人到一定年紀，退休了但還有力量、有經驗繼續貢獻社會，這些人力不應該被浪費，吳在立院準備推動法案，他也樂見，希望已經退休的朋友，可以繼續發揮所長，讓國家越來越有希望。