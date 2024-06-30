巴奈金曲感言勿忘天安門 賴清德喊「我們不會忘記」卻漏這1句

第35屆金曲獎昨晚頒獎，最佳台語專輯獎由「夜婆 Iā-Pô」脫穎而出，歌手巴奈（Panai Kusui）致詞時說勿忘「天安門」，引起討論。賴清德總統、行政院長卓榮泰都在個人臉書分享巴奈的部分得獎感言，不過，兩人的文章都未見「剛剛結束了7年在凱道的抗議」等字句。

第35屆金曲獎「最佳台語專輯獎」由原住民歌手巴奈首次挑戰台語作品《夜婆 Iā-Pô》奪下。為金獎製作人柯智豪譜曲、填詞、製作，巴奈的歌聲詮釋。由於「金曲GMA」臉書粉絲專頁未完整呈現巴奈致詞感言全文，引起歌迷不滿，質疑「自我審查」、「要不要改名紅曲獎」，文化部火速道歉，「金曲GMA」和文化部的粉專都PO出全文。

對於發生疏失，文化部表示，金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後盡快「摘錄」登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。

巴奈的感言全文為：「謝謝小豪寫這些歌真的很迷人，如果你們還沒聽，一定回去要去聽好不好。小豪有說我們一定要好好認識我們的母親，台灣這個島就是我們的母親，我們這個島有很多不一樣的文化，有很多很重要地、不一樣的族群，但是這個苦難的島，大家都很辛苦，有的時候支配者是綠色的，有時候支配者是藍色的，但是你一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的。剛剛結束了7年在凱道的抗議，為了原住民族群傳統領域的事情，但是我更想要講的事，雖然我們不一樣的族群在我們這個母親、這個島上，我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。

賴清德總統昨深夜11時許在臉書發文，恭喜金曲獎所有得獎者，他說，有些音樂，聽了就不會忘記，巴奈的感言，「我們也不會忘記」。他摘錄巴奈的致詞感言：「這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但是你一定不要以為，流行音樂跟政治是沒有關係的」、「金曲獎35年，但是你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。

賴總統表示，音樂是人生，音樂也是無所拘束的自由，「我們會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，也持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人」。

卓榮泰今天凌晨0時許跟進在臉書發文，也摘錄巴奈的感言：「我們一定要好好認識我們的母親，台灣這個島就是我們的母親，我們這個島有很多不一樣的文化，有很多很重要、不一樣的族群」、「但是這個苦難的島，大家都很辛苦，有的時候支配者是綠色的，有時候支配者是藍色的，但是你一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的」、「金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。

卓榮泰表示，政府的責任，要聽見每一個人聲音，更要理解得獎者的心聲，並且用心守護。謝謝在音樂這條路上努力的人們，帶給我們那麼多好作品，陪伴了許多人的人生。也向所有在這片土地上努力的人們，致以崇高的敬意和衷心的感謝。

而賴清德總統和卓榮泰都未提的巴奈感言部分字句，為「剛剛結束了7年在凱道的抗議，為了原住民族群傳統領域的事情」。背景為「原轉小教室」（ https://udn.com/news/story/6656/7944196 ）成員巴奈、那布、馬耀3人，從2017年起在凱道駐紮7年，抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」限制原住民權利。前總統蔡英文今年520卸任，巴奈等人對蔡政府未面對政策錯誤表示遺憾，紮營自520結束，回到原鄉持續關注原民議題。