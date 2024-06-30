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鄭文燦勢力動搖？正國會欲插旗桃園

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

民進黨新潮流系握有3席中常委席次，7月黨職改選預料也會是大贏家，但隸屬新潮流系的海基會董事長鄭文燦卸任桃園市長後，黨職選舉各派系都蠢蠢欲動，正國會開第一槍，找市議員陳睿生參選中執委，民主活水近日也有要角到桃園找議員拉票。

新潮流系此次共推8人參選中執委，要延續甚至擴大中常委席次，桃園現有法務部政次黃世杰、市議員呂林小鳳2席中執委，呂林挑戰連任，而黃因接任公職無法再選黨職，地方改推中美醫院董事長、桃園市藥師公會理事長鄭志宏角逐，正國會也派出陳睿生參選中執委。

綠營人士指出，陳睿生參選中執委傳是派其大學同學、立委陳亭妃的妹妹陳怡珍當說客，另有數名議員也加入正國會運作，過去桃園綠營都圍繞在鄭文燦的態勢不再。

綠營人士指出，呂林小鳳和鄭志宏都是鄭文燦屬意人選，最理想的狀況是2席都上，再找1席外援合作，保住1席中常委，穩住在選對會的話語權。

中執委通常要17、18票才能當選，桃園市議員加全國黨代表雖有45票，但各派系拉票挖角，各代表也有個人利益與立場考量，此次是否能2席都上，還很難說。

新系立委郭國文認為，中執委、中常委改選，也不是單靠任一派系可完全左右，選情瞬息萬變，過程中須合縱連橫，都得繃緊神經到最後一刻。

中常委 議員 鄭文燦

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