賴擴大友盟 英系面臨存亡之戰

民進黨7月21日全代會要改選中執委、中評委，是賴清德總統兼任黨主席的首波黨職選舉，英系人士表示，在前總統蔡英文卸任後，這次黨職選舉對英系是「生死存亡之戰」，若結果不理想，恐怕象徵英系衰弱，會引發部分成員焦慮，不排除會有一波跳船潮。

民進黨10席中常委由30席中執委選出，目前英系兩席中常委分別是北市黨部前主委黃承國和立委蔡易餘，英系這次有立委王世堅、前立委蘇治芬、台北市議員洪健益、新北市議員張嘉玲、台中市議員陳淑華、台北市黨部黨代表莊雅芬、台北市黨部執行長張立辰等人參選中執委。

英系人士表示，賴總統上任後友好正國會、新潮流和綠色友誼連線，這次黨職選舉對英系來說是「生死存亡之戰」、「滅英之戰」，前幾次選舉席次逐漸減少，地方黨職也掉了幾席，「這次沒選好，英系差不多可以進養老院了。」

派系人士分析，英系部分在蔡英文卸任後，過往支持的黨公職可能也不參與，或者轉向其他，就像是新北前立委羅致政沒有選上立委，旗下的支持者可能也移走，都有連貫性。

洪健益說，這次出來參選，是團體中大家共同決議，「大哥在處理，我們就配合辦理」，盼能夠爭取中常委。

談到派系競合，他說，民進黨內各個次團體的共同點，就是哪個人加入了A，哪天也能去和其他志同道合的人一起加入B。次團體精神領袖若不在其位時，某些人過往只和前總統蔡英文聯繫，在她卸任後，可能就會加入其他次團體，黨內同志都有相互聯繫與保持友誼，有些人因為交情、地方派系等，加入其他次團體很正常。

隸屬英系的北市黨部主委張茂楠表示，英系除要固本，不能跑票外，第二個就是外拓，增加更多盟友。