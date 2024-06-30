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布局2026 民進黨派系搶攻中常委

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
民進黨黨代表大會7月登場，將改選中常委、中執委等黨職。圖為2023年黨代表大會。圖／聯合報系資料照片
民進黨黨代表大會7月登場，將改選中常委、中執委等黨職。圖為2023年黨代表大會。圖／聯合報系資料照片

民進黨7月21日黨職改選，牽動2026年縣市長選舉布局，蘇系全力延續一席中常委，確保立委蘇巧慧參戰新北市長的可能；正國會立委陳亭妃也自行登記參選中執委，要搶攻中常委席次，也為賴清德總統「本命區」台南市長選舉投下更多變數。

派系人士指出，新北2026檯面上有已起跑的蘇巧慧，屬正國會的民進黨秘書長林右昌也有意競逐，另新潮流系、海基會董事長鄭文燦也傳要參選，但10席中常委中，蘇系1席、正國會2席、新系3席，要確保蘇巧慧參選，蘇系這一席顯然更關鍵，在黨內才有話語權。

3席中執委可力保1席中常委，蘇系推出立委張宏陸、前議員賴秋媚與新竹市議員鄭美娟3人參選中執委，蘇巧慧是本屆中常委，當選新北市黨部主委後，中常委一職將交棒張宏陸。

民進黨新北市黨部昨辦主委就職典禮，行政院前院長蘇貞昌、前台北縣長尤清等人致詞都說要再現新北榮光。對黨職改選是否為2026大選布局？蘇巧慧說，民進黨原本就是大鳴大放的政黨，中常會讓大家都能暢所欲言，最期待的是統整戰力，「戰力正在集結，相信新北隊會是最強的隊伍。」

台南2026年可能參選市長的有賴系立委林俊憲、湧言會立委王定宇和正國會陳亭妃，林俊憲、王定宇力拚連任中常委，陳亭妃日前自行登記參選中執委，也要搶攻中常委席次。

黨內人士指出，3人爭中常委當然與2026台南市長初選有關，擠入黨權力核心，就可對縣市長提名遊戲規則發言，陳亭妃最為關鍵，她不選南市黨部主委稱「不推代理人」，現又拚中央黨職，就是希望她未來爭取市長出線過程不會直接被擠掉。

黨內人士說，雖然林俊憲是賴清德子弟兵，連任中常委2026又更有望，但賴清德不會沒收初選，避免派系大亂，影響到賴2028年連任之路，林俊憲也深知要做好初選準備。

另外，正國會立委林岱樺登記角逐中執委、新系立委賴瑞隆則拚中評委連任，兩人都可能投入高雄市長選戰，但另一可能參選市長的新系立委許智傑卻未登記。派系人士表示，許很早就當過中執委，黨對公職選舉有套程序機制，並非一定要擠入黨決策圈不可。

高雄市長陳其邁昨說，黨內選舉是黨的權力結構改組，當然就是合作又競爭，就看大家投票的過程怎麼樣。（記者葉德正、張曼蘋、萬于甄、謝進盛、林伯驊、王勇超、王昭月）

中常委 蘇巧慧

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