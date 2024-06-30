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新聞眼／藍白合「固樑」 力阻首張骨牌倒下

聯合報／ 記者王寓中
罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻，7月5日送件，昨天下午宣講活動人潮多。記者游明煌／攝影
罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻，7月5日送件，昨天下午宣講活動人潮多。記者游明煌／攝影

民進黨四路並進聲請國會改革法案釋憲，綠營同步加速罷免基隆市長謝國樑的拆樑行動，一旦罷樑成功，接續將發動罷免藍委、搶攻國會席次，謝國樑和國民黨正面迎戰，並與民眾黨藍白合作「固樑」反制民進黨，這場指標性的罷免戰已升高為大選對決。

國民黨中央與謝國樑市府聯合作戰，謝國樑周一將赴黨中央共商戰術，國民黨主席朱立倫表示，包括民眾黨及所有基隆市民都會力挺謝國樑，民眾黨主席柯文哲也說罷免謝國樑不具正當性，力挺謝施政非常努力，「藍白合」力抗罷免意味濃。

民進黨在基隆的三股主力，包括直通賴清德總統的童子瑋系統、前綠委蔡適應及前市長、民進黨秘書長林右昌，這三股力量合流，綠營已將內部矛盾暫且擱下，聯手要將謝國樑這顆果子先摘下來，以創造罷免骨牌效應，接續罷免藍委。

被視為朝野罷免大戰序曲的謝國樑罷免案，一旦通過二階段連署，國民黨不排除發動罷免綠營基隆市議員， 第一個被點名的就是基隆市議長童子瑋。在定調這是一場選戰對決情形下，黨中央不但將組專案小組，設立窗口，並且將和謝國樑的市府團隊共同展開「護樑行動」，市府團隊和黨中央預計下周舉行第一次會議，謝國樑將出席。

國民黨人士指出，基隆市可說是「藍白合」示範區，謝國樑上任後就找民眾黨籍的邱珮琳擔任副市長，面對綠營罷免行動一波波，謝國樑除了要結合黨中央及地方組織力量，地方政治人物及基層行政系統支持力量的整合更是關鍵，另外就是結合民眾黨，「藍白合」在基隆有基本盤的優勢，絕對有實力與民進黨一戰定勝負。

國民黨用最高規格因應謝國樑罷免案，且不排除提出反罷免，力阻民進黨推倒罷免效應的第一張骨牌，民進黨把罷免戰當選舉操作，國民黨正面迎戰，民眾黨合力助攻，選戰已提前開打。

罷免 藍白合 謝國樑

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獨／罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻 7月5日送件

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