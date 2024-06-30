罷免連署過門檻 謝國樑未回應

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，昨公布最新連署份數為三萬六千，已超過門檻三萬七百九十二份，將在七月五日送交基隆市選委會，聯電創辦人曹興誠昨甚至喊出「大罷免時代來臨」，要從北到南罷下去。謝國樑昨未回應，但市府內部預估，最快九月、最晚到年底十一、十二月投票，已做最壞打算迎戰。

拆樑行動小組昨天在基隆市光一路橋下邀請曹興誠「公民開講」，發言人李晏蓉先在會中宣布連署人數三萬六千份超過門檻，現場民眾熱烈掌聲，有志工紅了眼眶，表示忙了好幾個月的辛苦值得了。

曹興誠說，基隆的罷免案關係到基隆的未來，也關係到台灣的未來，基隆成功了，未來可以幫助其他縣市。台灣的民主岌岌可危，只剩罷免救台灣，從基隆開始創造勝利，一定要贏，一路從北往南罷免下去救台灣。

曹興誠表示，大罷免時代來臨，要把這些替中共辦事情、損害台灣利益的立委罷免掃出去，這個任務非常重大，希望台灣人都能團結起來。

李晏蓉說，最新連署的份數為三萬六千份，已經超過門檻三萬七百九十二份，預估會衝到四至五萬份，是最好的狀況，七月八日連署截止，會提早在七月五日送件。

如果罷免案在七月五日送件到基隆市選委會，有四十天查對、十天補件、二十到六十天內投票，因此市府評估，最快九月投票，最晚可能要到年底十一、十二月投票。

藍、綠昨天對罷免案隔空喊話，國民黨主席朱立倫表示，民進黨這樣做很多基隆市民不滿，以其人之道還治其人之身，呼籲社會要祥和，不要搞政治鬥爭，就看民進黨秘書長林右昌的決定是什麼？台北市長蔣萬安說，謝國樑的努力各界都有看到，如果只是為了罷免而罷免的政治操作，是傷害民主。

藍營前天表示也要發動罷免民進黨基隆市議長童子瑋等人，林右昌說，國民黨採取反制是跟民意對峙，可能害到謝國樑，呼籲朱立倫應該要懸崖勒馬。

「這將會加劇謝國樑的困境。」童子瑋昨天表示，他作為議長維持行政中立，在謝國樑面臨罷免案的時候，站在尊重議會多數的角度上，通過基隆市政府的預算；國民黨不面對謝國樑執政不利而被民意反撲，反而藉機發起政治鬥爭，所有的市民都不樂見這種政治鬧劇。