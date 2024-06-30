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綠：非核家園不變 藍：綠內部正分裂

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
非核家園是民進黨政府的能源神主牌，圖為賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
非核家園是民進黨政府的能源神主牌，圖為賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢近日多次談及核能，並批評非核家園等主張，外界關注民進黨能源政策是否出現調整。民進黨人士表示，行政院、立法院民進黨團間已經討論，且有明確共識，非核家園方向不會改變；至於童子賢究竟代表多少賴清德總統看法，民進黨立委尚在觀望中。

民進黨人士表示，執政黨行政部門、立院黨團立場清楚，關於核能一定要有社會共識作為基礎、核能安全、核廢料處置具體解方等三個前提，才有可能再繼續往下討論，但目前都看不到。

民進黨人士表示，童子賢在氣候變遷委員會的定位為何，目前尚不明朗，能代表幾成賴總統對能源議題的看法，也有待觀察，加上行政部門仍在非核家園的政策軌道上，因此綠營內部尚在觀望階段，縱然對童子賢發言有不同意見，但不到給壓力要求童辭去副召集人的氛圍。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，府方的回應已經很清楚，童子賢並沒有得到任何授意，對於重大議題討論，當然各種聲音都予以尊重。

民進黨立委洪申翰表示，任何能源選項都可以理性討論，優點、缺點、風險都該被綜合考慮，不可能靠核能解決所有能源問題，核電一直是各方有不同看法，台灣地質條件、地理環境跟人口密集狀況比其他國家特殊，不管主張擁核還是非核，都必須非常嚴肅面對這些特殊地質問題，這是從安全角度不可能也不應該打折扣的地方。

洪申翰指出，台灣要討論核能選項該怎麼走，必須經過最嚴謹評估跟思考，才有辦法做綜合考慮，主張核電者有無負責任做法，讓大家覺得核能使用是安全的，都可以理性討論，重點是在理性基於事實論辯上取得社會共識。

國民黨立委王鴻薇表示，總統府未否認與反對童子賢發言，顯然民進黨政府內部正在分裂，反核基本教義派，拿著神主牌讓我國能源政策進退兩難，賴清德只能默默吞忍請人放話。民進黨反核的信仰誤國，賴清德沒有擔當，還在玩黑白臉放話，也讓人對台灣能源政策前景擔憂，讓國人無奈。

核能 民進黨 非核家園

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