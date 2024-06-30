新聞幕後／談核色變？賴清德盼黨內務實面對

和碩董事長童子賢頻頻「談核」，觸動綠營敏感神經，藍營則質疑是與賴清德總統的能源政策唱雙簧。總統府日前一句「並沒有總統授意童子賢談核能的事，外界不必過度解讀」，引發關注。據了解，賴總統認為，必須務實面對多元意見，尤其台灣要發展ＡＩ，能源已是國家戰略問題，因此針對能源議題，應提高到國家層級的氣候變遷委員會進一步討論。

童子賢是賴清德長期以來高度信任的民間友人，更是賴擔任副總統乃至競選總統期間「讀書會」的成員；據了解，賴清德對於童子賢提出的能源政策看法，高度尊重，也時常向童請益、交換意見。

賴總統宣布在總統府下成立三大委員會，其中國家氣候變遷委員會延攬童子賢擔任副召集人，有了這層「官方」身分，童對核電議題的發言更是動見觀瞻。

童子賢最近直言，台灣不能完全倚賴綠電，並持續主張卅％綠能、卅％核能的能源「黃金比例」；童子賢對於核能的見解，一定程度與民進黨長期主張的「非核家園」政策牴觸。每次，童只要「談核」，綠營內部都是「提心吊膽」。

總統府日前表示，推動第二次能源轉型是賴總統的重要政見，賴總統尊重能源議題的多元意見，但並沒有總統授意童子賢談核能的事。

據了解，賴總統沒有授意童子賢談論核能，但也沒有阻止。原因是，包括童子賢與先前同樣對核能有「個人見解」的經濟部長郭智輝，談論能源政策的前提，都是台灣目前供電穩定、沒有缺電問題，但考量發展ＡＩ已是既定的國家戰略，與ＡＩ產業連動的伺服器、超級電腦、資料中心將讓未來用電量劇增，碰上台灣能源轉型關鍵期，政府必須確保電力穩定，自然也需務實聽取各方意見。

執政高層很清楚產業界對能源議題的關切，但也了解民進黨內多數人及環團對「非核家園」的堅持；過去這兩派意見難有交集，能源議題一直存在多元觀點，賴政府認為必須務實面對，這也是賴總統成立國家層級的氣候變遷委員會的目的之一，希望未來不同意見者，可理性到委員會討論。