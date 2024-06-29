爭議不斷！京華城案北市存在容積率上限 法規漏洞宜完善

京華城案引發台北市議會、台北市政府、威京總部集團間爭議不斷，容積率由商三560％，躍升至840％是否合法可行？其中是否存有圖利不法，引發爭議。資深媒體人林俊輝近日投書指出，該案追根究柢在於市政府、台北市議會沒有「名正」，卻取巧而行，未能有明確法令可循，才是禍端根源。

綜觀相關容積獎勵、容積移轉比例上限法規，內政部於2014年1月1日起實施「都市計畫法臺灣省施行細則」條文修正草案，增訂都市計畫容積獎勵上限規定，桃園市則於2016年6月14通過「都市計畫法桃園市施行細則」；其餘新北、台中、台南、高雄等五都，也皆完成相關容積獎勵、容積移轉比例上限提出立法程序。

林俊輝建議，台北市政府應盡速再度提出「台北市土地使用分區管制自治條例」修正案，參照其他五都規定，先針對容積獎勵、容積移轉比例上限提出更明確規範，交由台北市議會審議完成立法程序，不僅可以順利解決監察院的糾正案，更可以讓官方、民間均有法可依，名正才能行順，依法行政方是最上策。

熟悉京華城案癥結點的地方人士表示，監察院今年1月29日針對京華案糾正台北市政府及所屬都市計畫委員會、都市發展局，關鍵就在於2021年核定之都市計畫欠缺法令依據；台北市政府於6月7日回復市議會時，雖以3月13日頒佈「台北市都市計畫案件審議事項處理原則」應付，但畢竟屬內部處理原則，非依地方制度法第25條至第30條所規範之自治條例，名不正，即無法言順於監察院、內政部，更無法行令台北市，故全函無法解決容積獎勵與容積移轉相關問題。

該人士指出，台北市應盡速提出「台北市土地使用分區管制自治條例」修正案，明訂容積獎勵和容積移轉比例上限，以依法行政，解決目前的法規漏洞所造成的爭議與灰色空間。