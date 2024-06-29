盧沙野稱台灣是叛亂政權 外交部：主權獨立互不隸屬

中國駐法國大使盧沙野近日稱，台灣政權是中國版圖中的叛亂政權。外交部今天指出，中華民國（台灣）是民主自由且主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，各種扭曲台灣主權地位的說法，不會改變互不隸屬的現狀。

盧沙野26日出席法國外交與聯合國協會（FDNU）中法建交60週年專題研討會，他發表演說時表示，中國是聯合國安理會（UNSC）5個常任理事國中，唯一未實現完全統一的國家，台灣問題是中國核心利益的核心，具有特殊重要性。

他表示，有法國網友曾在中國使館的社群媒體帳號下方留言，認為台灣之於中國，就像科西嘉（Corsica）之於法國、加泰隆尼亞（Catalonia）之於西班牙。

盧沙野強調，台灣從來就不是一個國家，而是中國的一部分。現在它要鬧「獨立」，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法的。目前台灣所處的分治狀態，是1940年代中國內戰遺留問題，並不影響中國的主權和領土完整。

盧沙野提到，一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權，是中國版圖中的叛亂政權，中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回；考慮到台灣民眾福祉，中國不想用武力實現這個目標，因此提出「和平統一，一國兩制」方針。

他批評，美國出於維持其世界霸權、維繫其遏制中國的第一島鏈目的，縱容、支持台灣民進黨當局搞「台獨」，不斷增加對台售武，鼓動「台獨」勢力「以武謀獨」，破壞兩岸和平統一前景，造成目前兩岸關係持續緊張。

針對盧沙野的「台灣是叛亂政權」說法，外交部今天重申，中華民國（台灣）是民主自由且主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣更不是中華人民共和國的一部分，這是國際社會長期公認的客觀事實。

外交部指出，各種扭曲或忽視台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀。維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識，中華民國（台灣）的前途將由台灣2350萬人民決定。

外交部再次呼籲，中國政府應正視現實，以互利共榮為目標，創造有助於恢復兩岸互信及平等對話交流的條件及環境，共同肩負維護台海和平的責任，增進兩岸人民的長遠福祉。