影／大罷免時代基隆開始 曹興誠：從北往南罷免下去救台灣

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，今天在光一路橋下邀聯電創辦人曹興誠「公民開講」，人潮爆棚。曹興誠說，台灣頭基隆的罷免是第一次，關係到基隆和台灣的未來，基隆一定要贏，一路從北往南罷免下去救台灣。

拆樑行動發言人李晏蓉先在會中宣布連署人數，現場民眾歡呼聲雷動響起熱烈掌聲，有志工紅了眼眶，表示忙了好幾個月的辛苦值得了。

李晏蓉說，統計到28日最新連署份數為3萬6千份，已超過門檻3萬792份，最後截止日是到7月8日，但會提早到7月5日送件到基隆市選委會，希望剩最後一周能再衝高票數到4萬或5萬，就不怕被刁難。她呼籲地方選委會，切勿出現惡意淘汰有效件數的行為，請尊重基隆在地市民的聲音。

曹興誠上台致詞說，基隆的罷免案關係到基隆的未來，也關係到台灣的未來，基隆成功了，未來可以幫助其他縣市。台灣的民主岌岌可危，只剩罷免救台灣，從基隆開始創造勝利，一定要贏，一路從北往南罷免下去救台灣。

曹興誠表示，藍營把中共當朋友，把民進黨當敵人，有這麼荒唐的事嗎？他要呼籲藍營的朋友，討好中共他就會對你有特別待遇嗎？不會的，大罷免時代來臨，要把這些替中共辦事情、損害台灣利益的立委罷免掃出去，這個任務非常重大，希望台灣人都能團結起來。

曹興誠接著說，選舉時可能因為被騙了或資訊不夠投錯票，就需要罷免修正錯誤，這些跳出來發動罷免的人是真正的英雄，發現做不對的事應該要罷免，才能守護真正的民主價值。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，對於連署人數多少市府沒有回應，一切以市政為主。