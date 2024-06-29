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藍排審核電延役法案 王鴻薇：政院必須接球

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
位於屏東墾丁南灣的核三廠。圖／聯合報系資料照片
位於屏東墾丁南灣的核三廠。圖／聯合報系資料照片

核三廠一號機將於今年7月停機，進入除役階段，盛夏為用電高峰，外界憂恐造成電力缺口。國民黨立委已提出核電延役相關修正案，提案人之一的國民黨立委王鴻薇今（29）日對此表示，關於核二、核三廠的球已丟向行政院，政院必須接球。

和碩董事長童子賢日前曾表態支持核電，也提及台灣核電應占發電比例3成。行政院對於核電是否延役，以不符現行法令為由，不予正面回應。立法院教育及文化委員會召委柯志恩將於7月8日當周排審核電延役之相關法案。

王鴻薇說，攸關核二、核三廠能否延役的相關法律將在7月，排入立法院教育及文化委員會，順利的話，這會期送出委員會，下會期就可以順利三讀通過。

王鴻薇指出，因這個法律非常簡單，解除須於5年前提出延役的限制。到時行政院不能再以現行法規及立法院未通過修法為藉口，也就是關於核二、核三廠延役的球就丟向行政院，行政院必須接球。核能要不要用，核電廠要不要延役，不是行政院跟童子賢間的口水而已，因法律修正了，行政院再也沒有擋箭牌。

核三廠 核電 行政院

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