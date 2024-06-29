百萬小草流失？ 柯文哲：看青蛙滿街跑還會跳16蹲

台灣民意基金會日前公布政黨支持度民調指出，民進黨37.4%、國民黨17.8%、民眾黨14.3%，從2024大選過後，藍白支持度分別下滑7.4%與8.2%，經計算推估國民黨過去5個月共流失144.3萬支持者，而民眾黨流失共159.9萬支持者。民眾黨主席柯文哲今天表示，小草沒解散，只是轉型繼續發揮力量。

柯文哲今天在臉書表示，選舉期間，他常常看到全台各地都有青蛙應援團，跳著炸裂舞為他加油，尤其在台中，青蛙更是滿街跑，陪他的車隊掃遍大街小巷，讓本來被口水戰淹沒的選舉，充滿了熱鬧活力。

柯文哲說，今天他參加台中市美好台灣小草推廣協會成立大會，看見大批青蛙重現應援舞，而且他們還練出新舞步，穿著青蛙裝跳16蹲，真的是太厲害了。

「小草們告訴我，選後他們沒解散」柯文哲說，小草組成公益性質協會，持續發揮公民力量，相約去爬山淨山，到社區教長者怎麼做長輩早安圖，還有去宣導防災教育、環保常識等等，希望能盡力達成共創美好台灣的理念。

柯文哲說，該協會理事長紘子總是熱情地引導青蛙舞團帶動氣氛，也要一邊開直播，要大家訂閱分享柯文哲的社群。令他很感動，忍不住給小草們大大的擁抱，本來準備好長一大段的感謝詞，最後什麼都說不出來，只好跟大家說了一次又一次的「多蝦多蝦，趕快吃飯、趕快吃飯！」

柯文哲說，他常常在思考「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？」，台灣民眾黨的核心理念，就是以人民最大福祉為初衷，希望台灣因為有民眾黨變得更好，他感謝願意出來當志工的小草，一起讓社會更和諧美好。