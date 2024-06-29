快訊

金曲紅毯／Lulu辣翻星光大道！骨感美大秀直角肩

藍營點名拿賴總統表姪子開刀 綠營：恐激化罷免謝國樑

對流發展旺盛 中央氣象署提醒3縣市傍晚慎防大雷雨

百萬小草流失？ 柯文哲：看青蛙滿街跑還會跳16蹲

聯合報／ 記者歐陽良盈
民眾黨主席柯文哲（右二）表示小草將繼續發揮公民力量。圖／柯文哲臉書
民眾黨主席柯文哲（右二）表示小草將繼續發揮公民力量。圖／柯文哲臉書

台灣民意基金會日前公布政黨支持度民調指出，民進黨37.4%、國民黨17.8%、民眾黨14.3%，從2024大選過後，藍白支持度分別下滑7.4%與8.2%，經計算推估國民黨過去5個月共流失144.3萬支持者，而民眾黨流失共159.9萬支持者。民眾黨主席柯文哲今天表示，小草沒解散，只是轉型繼續發揮力量。

柯文哲今天在臉書表示，選舉期間，他常常看到全台各地都有青蛙應援團，跳著炸裂舞為他加油，尤其在台中，青蛙更是滿街跑，陪他的車隊掃遍大街小巷，讓本來被口水戰淹沒的選舉，充滿了熱鬧活力。

柯文哲說，今天他參加台中市美好台灣小草推廣協會成立大會，看見大批青蛙重現應援舞，而且他們還練出新舞步，穿著青蛙裝跳16蹲，真的是太厲害了。

「小草們告訴我，選後他們沒解散」柯文哲說，小草組成公益性質協會，持續發揮公民力量，相約去爬山淨山，到社區教長者怎麼做長輩早安圖，還有去宣導防災教育、環保常識等等，希望能盡力達成共創美好台灣的理念。

柯文哲說，該協會理事長紘子總是熱情地引導青蛙舞團帶動氣氛，也要一邊開直播，要大家訂閱分享柯文哲的社群。令他很感動，忍不住給小草們大大的擁抱，本來準備好長一大段的感謝詞，最後什麼都說不出來，只好跟大家說了一次又一次的「多蝦多蝦，趕快吃飯、趕快吃飯！」

柯文哲說，他常常在思考「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？」，台灣民眾黨的核心理念，就是以人民最大福祉為初衷，希望台灣因為有民眾黨變得更好，他感謝願意出來當志工的小草，一起讓社會更和諧美好。

台灣民眾黨 柯文哲 青蛙

延伸閱讀

民眾黨不分區2年條款轉彎？ 柯文哲：規定訂了就是這樣

陸港澳旅遊升級橙色警戒 柯文哲：聽起來滿合理的

批賴清德不遵守三讀法律 柯文哲：稅法若釋憲前可不繳稅？

不贊成更動罷免門檻 柯文哲：發動連署程序應更嚴謹

相關新聞

獨／罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻 7月5日送件

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段自5月11日開始連署，預計明天6月底截止收件，行動小組公布今...

藍排審核電延役法案 王鴻薇：政院必須接球

核三廠一號機將於今年7月停機，進入除役階段，盛夏為用電高峰，外界憂恐造成電力缺口。國民黨立委已提出核電延役相關修正案，提...

藍點名賴清德姪子童子瑋反制 綠：恐激化罷免謝國樑

親綠民團發起罷免基隆市長謝國樑。國民黨也將發起罷免基隆市議會議長童子瑋，作為反擊。民進黨秘書長林右昌今天表示，國民黨以仇...

擺脫行人地獄惡名 卓榮泰：中央4年編400億改善2799路段

行政院長卓榮泰與新北市長侯友宜今上午前往新北三峽視察台3線人行道拓寬改善完工工程，卓榮泰表示為提供行人安全空間，由交通部...

百萬小草流失？ 柯文哲：看青蛙滿街跑還會跳16蹲

台灣民意基金會日前公布政黨支持度民調指出，民進黨37.4%、國民黨17.8%、民眾黨14.3%，從2024大選過後，藍白...

「藍白合」力挺謝國樑 基隆罷免戰升高為大選對決

國會改革修法行政院提覆議案遭否決後，民進黨四路並進聲請釋憲，綠營同步加速罷免基隆市長謝國樑的拆樑行動，國民黨人士表示，民進黨在基隆的三股主力，包括號稱直通賴清德的童子瑋系統、前立委蔡適應及民進黨中央的林右昌，綠營已經將內部矛盾暫且擱下，聯手要將謝國樑這顆果子先摘下來，要創造罷免骨牌效應，接續罷免國民黨立委，罷免戰已升高為大選對決，國民黨中央與謝國樑市府聯合作戰，藍白合作「固樑」，民眾黨主席柯文哲也說罷謝不具正當性，力挺謝國樑施政非常努力，「藍白合」力抗罷免意味濃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。