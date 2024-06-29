避免無限期延任！國民黨立委葉元之提修正案 為力阻NCC萬年委員

由於現行的《國家通訊傳播委員會組織法》藏有直接延任條款，引發萬年委員疑慮，國民黨立法委員議員葉元之提出修正案，要力阻NCC出現違背民主精神的萬年委員。

立法委員葉元之指出，朝野立法委員對於NCC組織法的直接延任條款有很多意見，先前翁曉玲委員等國民黨與民眾黨的立法委員也都有提出修正版本，他鑒於國家通訊傳播委員會委員本應為任期制，不應無限期連任，所以參考其他部會與機關組織法，再提出一些修正版本。

葉元之說，考試院、監察院以及司法院大法官，在立法院不同意的情況下均無法繼續連任。因此NCC委員不應例外。當初設計法案時，國家通訊傳播委員會也必須經過立法院同意才具有民意基礎，亦為保障國家通訊傳播委員會運作透明及公正的重要原則，組織法的直接延任，讓國家通訊傳播委員會委員違背此一初衷，並削弱其民意基礎及合法性，無法確保國家通訊傳播委員會在傳播通訊領域中持續發揮其應有的功能及責任。為維持國家機關一致性及法律穩定性，應明確規定國家通訊傳播委員會委員的任期制，避免發生無限期延任，所以提出《國家通訊傳播委員會組織法》第四條文修正草案。

葉元之委員提出的修法版本言簡意賅，把「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制。」加了10個字，增加民意把關，變成「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期經行政院及立法院同意得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制。」

照片為修法說明截圖。

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