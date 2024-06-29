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藍點名賴清德姪子童子瑋反制 綠：恐激化罷免謝國樑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
親綠民團發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨也喊出罷免賴清德總統表姪基隆市議會議長童子瑋，作為反擊。圖／聯合報系資料照片
親綠民團發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨也喊出罷免賴清德總統表姪基隆市議會議長童子瑋，作為反擊。圖／聯合報系資料照片

親綠民團發起罷免基隆市長謝國樑。國民黨也將發起罷免基隆市議會議長童子瑋，作為反擊。民進黨秘書長林右昌今天表示，國民黨以仇恨心態，採取反制行動，要罷免基隆市議長童子瑋，與民意對峙，呼籲國民黨主席朱立倫懸崖勒馬。民進黨人士說，童子瑋不只是基隆市議長，還是賴清德總統表姪子，藍營如此操作，有衝著賴清德來的意味。

被國民黨點名可罷免反制「拆樑行動」的童子瑋，他的爺爺、基隆慶安宮主委童永是副總統賴清德的舅舅，在親屬關係上，童子瑋是賴清德的表姪。而童子瑋在這屆基隆市議會靠著綠橘合當選議長，政治聲勢水漲船高，不但替賴清德在年初總統大選中守住基隆唯一勝選的一區，童子瑋更也被視為下屆市長可能的黑馬。

藍營人士分析，原本童子瑋覺得不要罷免謝國樑，他有賴清德的光環，下屆市長選舉就能選上，但林右昌想要建立出任秘書長的戰功，奠定未來的政治前途，才會讓童子瑋不得不跟著動起來，被迫成為藍營反攻的箭靶。

林右昌表示，「拆樑行動」是因為謝國樑的施政距離人民有很大的落差，且其施政滿意度也是全國最後一名，並在電動機車、東岸商場重新招商等爭議政策上引發非常大的民怨，讓基隆人臉上無光，這是由公民團體自主發起的行動。

林右昌指出，國民黨卻以仇恨、不理性心態，當作是政治鬥爭的手段，甚至要採取反制手段，但這相當不智，不僅和民意作對，也會讓罷免謝國樑更加激化，甚至也會害到謝國樑，呼籲朱立倫懸崖勒馬。

民進黨立委吳思瑤重申，下周內政委員會就要排審國民黨了院黨團所提出的「選罷法」修法，說穿了就是害怕被罷免、背離民意，民進黨將全力阻擋。

童子瑋 罷免

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