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獨／罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻 7月5日送件

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻，7月5日送件，今天下午宣講活動人潮多。記者游明煌／攝影
罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻，7月5日送件，今天下午宣講活動人潮多。記者游明煌／攝影

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段自5月11日開始連署，預計明天6月底截止收件，行動小組公布今天中午最新連署份數為3萬6千，已超過門檻3萬792份，預估可衝到4萬份，在7月5日送交基隆市選委會。市府對此回應表示，沒有回應。

拆樑行動透過設連署點、志工穿梭車站、市場、巷道，以及訴求網路下載填寫郵寄連署書。昨晚在市區車隊遊行要衝高連署。

受到國會改革立法院青鳥行動影響，加上民進黨在上周公開力挺，三名議員服務處幫忙連署，最後2周連署份數衝高。25日連署已達2萬9000份，各界關注何時跨越3萬792份通過門檻，但因統計有效份數需要時間，延至今天公布，今天下午2時聯電創辦人曹興誠將到光一路宣講大會助講。

團隊發言人李晏蓉今天說，今天中午最新連署份數為3萬6千，已超過門檻3萬792份，預估會衝到4萬份，是最好的狀況，7月8日截止，會提早在7月5日送件。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人；第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

依選罷法規定，縣（市）長之罷免應於第二階送案後，40日內查對連署人名冊，不符規定應予刪除。如不足規定人數，由選舉委員會通知提議人之領銜人於10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數，選舉委員會應為罷免案不成立之宣告，並應將刪除之連署人及其個別事由列冊通知提議之領銜人；連署人數符合規定者，選舉委員會應為罷免案成立之宣告。

而罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20起至60日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。

也就是說，如果罷免案在7月8日送件到基隆市選委會，有40天查對、10天補件、20到60天內投票，因此。市府評估，最快9月投票，最晚可能要到年底11、12月投票。

基隆市選委會表示，依選罷法規定，不符規定的情況有下列情況，連署人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明；連署人名冊未經連署人簽名或蓋章；連署人連署，有偽造情事。

罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻，7月5日送件，今天下午宣講活動人潮多。記者游明煌／攝影
罷免謝國樑最新連署人數3萬6過門檻，7月5日送件，今天下午宣講活動人潮多。記者游明煌／攝影

基隆 罷免 謝國樑

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