擺脫行人地獄惡名 卓榮泰：中央4年編400億改善2799路段

行政院長卓榮泰與新北市長侯友宜今上午前往新北三峽視察台3線人行道拓寬改善完工工程，卓榮泰表示為提供行人安全空間，由交通部公路局審查全台8千處路口後，需改善2千處路口。另辦理永續提升人行安全計畫，改善799處人行標誌標線等工程，2799處改善工程預計年底完工，並編列4年400億持續提升行人通行安全。

新北市三峽介壽路一段周邊旁有校園及老人福利設施，過往人行步道狹窄通行不易，立委吳琪銘爭取前瞻計畫7320萬元及永續提升行人安全計畫4791萬元，改善700公尺兩側人行道空間，工程於今年2月完工。行政院長卓榮泰與新北市長侯友宜今前往視察電桿地下化、人行空間改善及路面公路設施完工品質。

卓榮泰表示，為提升行人通行安全，交通部公路局今年針對全省8千處路口檢討，其中2千處路口需進行改善，另永續提升人行安全計畫則有799處須改善行人標誌標線提升通行安全，預計2799處改善工程於今年底完工。卓榮泰表示，交通安全要以人為本，改善工程分行動、創新、效率三大項目標，並編列4年400億預算持續進行。

侯友宜對此表示，人行步道及交通環境一直是新北市積極改善目標，包括2百多處的通學廊道也預計在2026年可全數改善完畢。他說，行人通行改善是人民最有感政策，道路及設備環境空間持續精進才符合人民需求。