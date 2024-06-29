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罷免謝國樑…朱立倫：社會要祥和 看林右昌決定

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨主席朱立倫（右1）今受訪再次呼籲社會要祥和不要仇恨。記者翁唯真／攝影
「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨主席朱立倫（右1）今受訪再次呼籲社會要祥和不要仇恨。記者翁唯真／攝影

「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，也傳國民黨內要罷免綠營議長，並討論修公職人員選舉罷免法，國民黨主席朱立倫今受訪表示，謝在基隆努力因得罪某些民進黨或特定利益人士，他們就發動罷免，再次呼籲社會要祥和不要仇恨，看民進黨現任秘書長、基隆前市長林右昌決定是什麼。至於討論罷免法跟謝無關，是要討論罷免制度合不合理，非針對個人及政黨。

謝國樑罷免案連署中，也傳出國民黨內有意罷免基隆綠營議長，朱也說以其人之道還治其之身，朱今出席第三波民主改革國會改革說明會表示，謝國樑最有愛跟和平且認真努力，因為得罪某些民進黨的朋友或特定利益的人，他們就發動罷免，因為這樣用仇恨、鬥爭的方式，來對抗一個市長，這樣基隆還能安定嗎？

朱說，民進黨這樣做很多基隆市民不滿，以其人之道還治其人之身，再次呼籲社會要祥和、安居樂業，不要搞政治鬥爭，這是最大的期待。呼籲民進黨本來就不應該用惡意、仇恨的方式對基隆市長，就看林右昌決定是什麼。

至於立院要討論修公職人員選舉罷免法，朱表示，立法院討論跟謝完全無關，有關罷免的制度是不是合理，本來就有很多意見，比如說總統連署的時候，需要有身分證影印本避免作假，但現在罷免只要抄一抄名單，把身分證字號填一填就可以這樣合法嗎？這個可能也要重新檢討、重新討論，門檻提不提高都沒有關係尊重立委。

朱說，但很多人提到，當選票數跟罷免票數是不是要有門檻也是值得討論，周三已召開公聽會、委員會，在這個階段，本來就是聽大家的意見，大家各自表達不同意見最重要，這不是針對個人也不是針對政黨，跟謝國樑也無關，希望對一個長治久安的制度討論。

至於前立委陳柏維當選票數比罷免票數高，朱表示，過去很多案例都可以拿出來討論，尤其民眾黨主席柯文哲提到，連署過程中，總統要身分證影印本比較嚴謹，而罷免隨便抄名字，身分證字號寫一寫，這些都可反省檢討。

朱立倫 林右昌 民進黨 罷免 謝國樑

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